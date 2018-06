Lorenso uzvar pirmajā «MotoGP» posmā šosezon; Markess piedzīvo neveiksmi

Spāņu braucējs Horhe Lorenso no «Ducati» komandas svētdien Itālijā notikušajā pasaules motošosejas čempionāta sestajā posmā prestižākajā «MotoGP» klasē izcīnīja savu pirmo uzvaru šosezon.

«Ducati» komandas braucējs Lorenso, kurš šosezon nevienā no posmiem nebija finišējis augstāk par sesto vietu, Mudžello sacensībās finišēja pirmais, par 6,4 sekundēm apsteidzot savu komandas biedru Andrea Doviciozo no Itālijas.

Trešajā pozīcijā sacensības noslēdza mājinieks Valentīno Rosi no «Movistar Yamaha», kurš līdz ar to kļuva par pirmo «MotoGP» braucēju vēsturē, kurš savas karjeras laikā sakrājis 5000 kopvērtējuma punktus. Itālijas posms bija 311.viņa karjerā, no kuriem Rosi 89 reizes kāpis uz goda pjedestāla augstākā pakāpiena.

Ceturtais bija itālis Andrea Jannone no «Suzuki Ecstar» vienības, piektajā pozīcijā ierindojās viņa komandas biedrs spānis Alekss Rins, bet sestajā vietā palika britu motobraucējs Kels Kračlovs no «LCR Honda» vienības.

Tikmēr kopvērtējuma līderis spānis Marks Markess no «Repsol Honda» ierindojās 16.vietā un punktus šajā posmā neieguva. Sacensību ievadā Markess bija otrais, taču kādā no līkumiem viņš nesavaldīja savu motociklu un izslīdēja no trases.

Sezonas kopvērtējuma līderpozīcijā pēc sešiem posmiem ir Markess, kurš iekrājis 95 punktus, otrais ar 72 punktiem ir Rosi, no kura piecus punktus atpaliek spāņu braucējs Maveriks Vinjaless no «Movistar Yamaha».

Tikmēr Doviciozo ar 66 punktiem ir ceturtais.

Šogad kopumā iecerēti 19 etapi, sezonai noslēdzoties novembrī Valensijā. Šajā sezonā pasaules čempionāta kalendārā debitēs posms Taizemē, kur sacensības norisināsies oktobra sākumā.