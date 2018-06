Latvieši, dēls un tēvs Grenči izcīna godalgotas vietas FIA Eiropas autokrosa čempionāta 2.posmā

Aizvadot trīs veiksmīgus kvalifikācijas braucienus, arī pusfinālā un finālā Junior Buggy klasē pārliecinoša uzvara Justam Grencim no Latvijas, otrajā vietā Bart Van Der Putten no Nīderlandes, bet trešo vietu izcīnīja čehs Jakub Novotny.

Buggy 1600 klasē uz goda pjedestāla pirmajiem diviem pakāpieniem sportisti no Vācijas - uzvarētājs – Rene Mandel, otrais Markus Wibbeler, bet trešajā vietā Kevin Peters no Luksemburgas. No desmit finālistiem šajā klasē seši bija vācieši.

Touring AX klasē uzvara Vaclav Fejfar no Čehijas, Adriaan Boele no Nīderlandes palika otrais, neskatoties uz to, ka ikdienā pārvietojas ratiņkrēslā, bet čehs Martin Samohyl noslēdz salonklases TOP3. Šajā klasē trīs sportisti diemžēl nefinišēja, tostarp Jānis Veģeris no Latvijas, kuru vajāja tehniskas ķibeles abas sacensību dienas. Neskatoties uz to Jānim izdevās iekļūt Eiropas čempionāta finālā.

Arī Super Buggy klasē tehnika pievīla vēl vienu latvieti. Autosportistam Jānim Bokam izpalika fināla cīņa, lai arī viņš abas dienas rādīja teicamu sniegumu. Savukārt jaudīgākās klases pirmajā vietā nīderlandietis Mike Bartelen, otrais mūsu izcilais braucējs Ervīns Grencis, bet pirmajiem diviem piekāpās astoņkārtējs Eiropas čempions Bernds Štūbbe no Vācijas, kurš šajā posmā trešais.

«Lidosta Rīga kausa» jeb nacionālās klases izcīņā uzvara Jānim Dreimanim, otrais Mareks Dainis, bet trešajā vietā Juris Smilga.

Organizatori Jānis Bergs un Ivo Traubergs atklāj: «Sacensības apmeklēja aptuveni trīs tūkstoši skatītāju, par organizēšanu saņēmām uzslavas no FIA (Starptautiskā automobiļu federācija). Ir izdevies sapulcēt īpaši labu komandu, kur katrs ir savas jomas speciālists. Lai šis pasākums notiktu strādāja vairāki simti cilvēku, paldies ikkatram no viņiem. Prieks, ka atbalstītāji un sponsori noticēja mūsu spēkiem. Arī nākamgad Eiropas čempionāts autokrosā Bauskā noteikti būs!»

«Trase ļoti laba, ātra un viltīga, organizatori ir paveikuši lielisku darbu. Tomēr ir dažas lietas, ko mēs vēlētos uzlabot nākamajās sacensībās, lai Bauskas posms izceltos starp pārējiem. Visi esam priecīgi, ka «Mūsa Raceland» trase ir atgriezusies Eiropas čempionāta posmu sarakstā,» Franz Landauf, FIA novērotājs.

Sacensību kvalifikācijas laikā tika piedzīvota arī iespaidīga avārija, kurā francūzis Florents Tafani uzmeta 11 kūleņus, pēc kā mašīna aizdegās, bet sportists no tās tika laukā paša spēkiem. Ļoti profesionāli strādāja trases personāls - tiesneši, mediķi, ungunsdzēsēji. Sportists nopietnas traumas nav guvis un mediķu uzraudzība vairs nav nepieciešama.

«Mūsa Raceland» trasē bija redzami dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Ukrainas, Čehijas, Slovākijas, Ungārijas, Nīderlandes, Beļģijas, Vācijas, Francijas, Itālijas, Spānijas un Portugāles. Kopumā FIA Eiropas autokrosa čempionāta ieskaitēs uz starta līnijas bija redzami septiņi Latvijas autosportisti – Justs un Ervīns Grenči, Aleksandrs Ņikitins, Jānis Veģeris, Jānis Boks, Māris Līcis, un Juris Kuļikovskis. Nacionālā Lidosta Rīga kausa ieskaitē sacenstās 14 sportisti no Latvijas.

Divās sacensību dienās, Bauskā aizvadītas sacīkstes Touring Autocross klasē, kurā uz starta stājās pilnpiedziņas automašīnas. Tāpat arī pārējās Eiropas čempionāta klasēs bija tikai pilnpiedziņas spēkrati: Super Buggy, Buggy 1600 un Junior Buggy, kuri atšķiras ar dažādu pieļaujamo dzinēju jaudu. Papildu sacensībās «Lidosta Rīga kausa» ieskaitē dalībniekiem atļauts piedalīties ar automašīnām līdz 2000 cm3 ar vienas ass piedziņu.

FIA Eiropas autokrosa čempionāts Bauskā, Mūsas trasē ir organizēts no 1990. gada līdz 2014. gadam un pēc trīs gadu pauzes šogad aizvadīts 25. Eiropas čempionāta posms Mūsas trasē. Šogad sacensību organizēšana bija uzticēta «Rencēnu autoklubam», ko pārstāv Ivo Traubergs un Jānis Bergs, kuri ir arī Rallycross.lv seriāla organizatori.