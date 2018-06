F1 sacensības no neredzētas perspektīvas - tagad kamera arī ķiverē

Tomēr jau drīzumā varētu notikt izmaiņas, jo

Monako Lielās balvas izcīņas laikā Toro Rosso komandas pilots Pjērs Gaslī trasē izbrauca ar kameru acu augstumā.

Kas būtiski, tā nav ķiverei no ārpuses piestiprināta kamera, tādēļ nav dzirdami vēja trokšņi. Tā vietā skatītājs redz un dzird to, ko redz un dzird arī pilots. Gan komandas biedrus, gan formulas motora rūkoņu un turbīnas šņākšanu.

