Jānis Baumanis rallijkrosa PČ piektajā posmā izcīna 12.vietu

Jānis Baumanis: «Sacensību sākums neizdevās, kā cerējām. Vēlējos, lai tas būtu labāks un stabilāks, taču tāds ir rallijkross. Otrā kvalifikācija bija pagalam neveiksmīga, tādēļ liels prieks, ka spējām aizcīnīties līdz pusfinālam, kaut no trešās starta rindas. Jāteic, ka otrā sacensību diena izvērtās krietni veiksmīgāka par pirmo. Trešajā kvalifikācijas kārtā uzrādīju devīto labāko rezultātu, bet ceturtajā kārtā biju jau septītais. Šoreiz arī veiksmes faktors nospēlēja pa labu man, nevis tuvākajiem konkurentiem. Katrā ziņā liels prieks, ka no 16. vietas esam aizcīnījušies līdz pusfinālam. Trase ir tāda, ka visu laiku jābrauc pāri savām un mašīnas robežām. Ir arī vietas, kur jābūt ļoti mierīgam un precīzam, lai tiktu cauri vairākiem secīgiem pagriezieniem. Ja nokļūdies vienā no tiem, tas ietekmē nākamos divus, vai pat trīs pagriezienus. Otrajā dienā viss bija mierīgāk, it īpaši startos, tāpēc arī rezultāts ir labāks.»