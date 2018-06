Vai ir apdraudēts Dambja rekords Paikspīkā?

Kamēr latvieši svin Jāņus Amerikā jau vairāk ne kā 100 gadus, šajā nedēļas nogalē notiek vienas no slavenākajām kalnā braukšanas sacensībām pasaulē. Līdz šai dienai elektroautomobiļu ieskaitē Pikes Peak International Hill Climb rekords pieder Latvijā (Andra Dambja garāžā) konstruētam automobilim, kuru pilotējis amerikāņu pilots Rīss Milens. 24.06.2018 to mēģinās pārspēt Volkswagen Motorsport rūpnīcas komanda! Kvalifikācijas posmā un testos VW demonstrējis satriecošu ātrumu, bet, vai ar to būs gana, lai uzvarētu šajā cīņā?