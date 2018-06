Ceturto vietu ieņēma Daniels Rikjardo no «Red Bull», piektais bija Fetels, bet pirmo sešinieku noslēdza dānis Kevins Magnusens no «Haas» vienības. Savukārt septītais bija Botass, astoto vietu ieņēma Karloss Sainss juniors no «Renault», devītais bija viņa komandas biedrs Niko Hilkenbergs, bet vēl pie punkta tika Šarls Leklerks («Sauber»).