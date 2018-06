Fotostāsts: Francijas Lielās balvas izcīņa

Svētdien Maņikūras (Magny Cours) F1 trasē uzvaru izcīnīja Mercedes komandas pilots Lūiss Hamiltons un līdz ar to atguva līdera pozīciju čempionāta kopvērtējumā. Otro vietu sacensībās izcīnīja Red Bull vienības pārstāvis Makss Verstapens, bet trešo vietu izcīnīja Kimi Raikonens no Ferrari komandas. Pēc astoņiem aizvadītiem čempionāta posmiem ar 145 iekrātiem punktiem līderis ir Hamiltons. 131 punkts ir Sebastjanam Fetelam (Ferrari), bet trešais pagaidām ir Daniels Rikjardo no Red Bull. Viņam šobrīd 96 punkti.