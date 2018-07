Ja ielūkojamies pieteikumu sarakstā, tas ir gana iespaidīgs – uz starta būs trīs WRC komandas un kopā 5 WRC automobiļi. Ar vienu no tiem startēs Ots Tanaks / Martins Jarveoja no Toyota Gazoo Racing World Rally Team (Toyota Yaris WRC), Tanaks savā karjerā uzvarējis 3 WRC posmus un ir 2017.gada WRC trešās vietas īpašnieks. Redzēsim Haidenu Padonu / Sebu Maršalu no Hyundai Motorsport (Hyundai i20 Coupe WRC) – viņš ir labākais Jaunzēlandes rallija braucējs, un viņa kontā ir 1 WRC uzvara. Tāpat Igaunijā būs redzami Kreigs Brīns / Skots Martins - ekipāža no Citroen Racing komandas (Citroen C3 WRC), kas, cita starpā, ir 2015.gada «Rally Liepāja» uzvarētāji.