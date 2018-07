Sadarbībā ar mūsu kolēģiem Igaunijā piedāvājam rallija faniem, kuri nevar apmeklēt, taču vēlas sekot līdzi notikumiem Rally Estonia ātrumposmos un starplaikos starp tiem, tiešraidi tepat portālā TVNET. Paredzams, ka šodien tiešraide, ko veidos Kanal12 reportāžas no trases, kadri no trases, ko TV nepārraidīs, kā arī oficiālā rallija radio - Radio KUKU - translācija ilgs no plkst.09:40 līdz plkst.21:00.