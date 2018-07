Auto tēmu turpina arī Artūrs Virbulis, kurš skatītājus iepazīstina ar auto tūninga leģendu no Japānas - Akira Nakai. Savu karjeru Nakai sāka pirms 20 gadiem, kad mazā garāžā atjaunoja savu veco Porsche automobili. Šodien tūninga sensejs piešķir otru dzīvi Porsche spēkratiem no visas pasaules. Papildus unikāliem auto dizainiem, Nakia ir slavens arī ar ekstravaganto gaumi, izvēloties saviem darbiem vārdus. No Dārta Veidera līdz komiskiem multiplikāciju varoņu vārdiem – viņa darbi ir neparasti it visā!