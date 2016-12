Jaunieši pārzina satiksmes noteikumus, bet jāuzlabo zināšanu lietošana praksē

Ir veiksmīgi noslēgusies neklātienes daļa mācību konkursam par ceļu satiksmes drošību «Gribu būt mobils». Jau nākamā gada sākumā 70 labākās 6.-8. klašu skolēnu komandas no visas Latvijas turpinās dalību septiņos reģionālajos pusfinālos, gūstot padziļinātu izpratni par ceļu satiksmes drošības jautājumiem un attīstot spēju adekvāti reaģēt reālās dzīves situācijās. Par to TVNET informēja projekta «Gribu būt mobils» vadītājs Jānis Kronītis.

Mācību konkurss «Gribu būt mobils» daudzās skolās ir kļuvis par ierastu mācību procesa daļu – tajā iesaistās gan skolotāji, gan skolēni, gan konkursa norisei līdzi jūt viņu vecāki. Otrajai konkursa kārtai – neklātienes sacensībām - kvalificējās 509 komandas no visas Latvijas, bet testu veiksmīgi izpildīt izdevās 307 komandām. Neklāties daļas dalībnieki pildīja testu, kas veidots no 8 uzdevumu grupām. Katra no grupām bija veidota tā, lai daudzpusīgi pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes.

Bērniem jāmācās teorētiskās zināšanas pielietot praktiski

Gan priekšsacīkstēs, gan neklātienes daļā uzdevumu grupas ietvēra jautājumus par ceļa zīmēm, dažādām situācijām uz ceļa un nepieciešamo aprīkojumu katram satiksmes dalībniekam. Lai veicinātu vispusīgu satiksmes situācijas izpratni un loģisko domāšanu, dalībniekiem tika piedāvāti uzdevumi, kas lika analizēt uz ceļa radušos situāciju – noteikt krustojuma šķērsošanas priekšrocības, vai, kā rīkoties gadījumos, kad uz ceļa notiek remontdarbi. Uzdevumi ne tikai vērsa uzmanību uz drošību, bet arī mudināja skolēnus domāt par satiksmes dalībnieku kultūru. Vislabāk skolēniem izdevās atpazīt situācijas, kurās tiek pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi.

Tomēr uzdevumu izpildes laikā tika novērota negatīva tendence – jauniešiem ir grūtības iegūtās zināšanas pielietot praktiski. Viņi pārzina teoriju un kā būtu jārīkojas dažādās situācijās, tomēr praksē zināšanas nespēj vai neprot pielietot. Šādi rezultāti liecina par nepieciešamību apmācības procesu padarīt pēc iesējas praktiskāku un pietuvinātu reālās dzīves situācijām.

No gājēja par transportlīdzekļa vadītāju

Bērniem un jauniešiem kļūstot par transportlīdzekļa – velosipēda vai mopēda – vadītāju, jāizprot savas rīcības sekas un jāspēj izprast iespējamos situāciju attīstības virzienus. Topošajiem mopēdu vadītājiem svarīgi ir apzināties, ka transportlīdzeklis ir mehānisms, kam piemīt spēks un ātrums. Izpratnes radīšana par to, ka satiksme ir nemitīgi mainīgs organisms, kam ir jāseko līdzi neatkarīgi no tā, vai esi transportlīdzekļa vadītājs vai gājējs, ir ļoti būtiska situācijas uzlabošanas procesā.

Mācību konkursa «Gribu būt mobils» reģionālie fināli

Jau nākamā gada pirmajā pusē tiks noskaidrotas pašas erudītākās un ceļu satiksmes drošības noteikumos zinošākās komandas konkursa «Gribu būt mobils» ietvaros. Reģionālie pusfināli sāksies jau nākamā gada janvāra vidū un norisināsies septiņās dažādās Latvijas pilsētās - Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī, Aizkrauklē un Alūksnē. Pusfinālu laikā to dalībniekiem nāksies parādīt savas padziļinātās zināšanas ceļu satiksmes drošības noteikumos un radošo pieeju uzdevumu izpildē. Veiksmīgam startam būs nepieciešams gan saliedēts komandas gars, gan spēja individuāli parādīt labu sniegumu.

Reģionālo pusfinālu norises kārtība: Aizkraukle – 20.janvāris; Valmiera – 27.janvāris; Jelgava – 1.februāris; Alūksne – 8.februāris; Liepāja – 10.februāris; Daugavpils – 15.februāris un Rīga – 17.februāris.

Savukārt jau martā, konkursa fināla sacensībās Rīgā, par erudītākās komandas titulu cīnīsies septiņu reģionālo pusfinālu uzvarētāji.