Valsts policija atkāpjas no līguma par «A26» par «Citroen Jumpy» piegādi

Notikušas vairākas pārrunas ar komersantu «A26» par «Citroen Jumpy» piegādi, taču secināts, ka nekādas darbības, kas vērstas, lai sakārtotu šo jautājumu, nebija saskatāmas, tāpēc parakstīta vēstule par vienpusēju atkāpšanos no līguma, teica Valsts policijas priekšnieks Ints Ķuzis.

Komersantam ir mēnesis laika, lai policijas vienpusējajam lēmumam piekristu vai to apstrīdētu.

Līgums bija sarežģīts, tāpēc tika veikta cenu aptauja, uzvarēja birojs «Rode un partneri», nonākot pie secinājuma, ka no līguma ir jāatkāpjas.

Reklāma -->

Advokāts Oskars Rode skaidroja, ka runa ir par daļu no iepirkuma - «Citroen Jumpy», secināts, ka pilnsabiedrība «A26» nav izpildījusi prasības. Šo mēnešu laikā, kas ir bijis pēc pretenzijas, pilnsabiedrībai norādīts, kādi dokumenti nepieciešami, lai apstiprinātu atbilstību, līdz ar to rekomendējām Valsts policijai parakstīt paziņojumu par atkāpšanos no līguma, teica Rode.

Tāpat secināts, ka automašīnas nodošanas brīdī neatbilda atbilstošajai emisijas klasei, auto modifikācija nebija pabeigta. Tāpēc policijai ieteikts vērsties prokuratūrā par iespējamu krāpšanu.

Ķuzis apstiprināja, ka šāds iesniegums ir nosūtīts. Tāpat uzņēmumam jāmaksā līgumsods - 63 tūkstoši eiro.

17 automašīnas tiks nosūtītas atpakaļ īpašniekam.

Ķuzis arī skaidroja, ka, visticamāk, tiks domāts par jauna iepirkuma izsludināšanu.

Savukārt Rode skaidroja, ka advokātu birojs piekritis sniegt palīdzību, jo piedāvājums «šķitis interesants». Savukārt Ķuzis skaidroja, ka pirms līguma noslēgšanas ar advokātu biroju bija veikta cenu aptauja - līdz četriem tūkstošiem eiro, kopumā bija pieteikušies seši biroji.

Rode gan neprognozēja, vai uzņēmums vēlēsies tiesāties par atkāpšanos no līguma, bet iepriekš pilnsabiedrība esot guvusi pārliecību, ka mašīnas atbilst «Euro 6» prasībām, taču nekādu dokumentāciju tam uzrādīt nevar.

«Ar pārliecību vien nepietiek,» akcentēja Rode.

Komersantam bija dots laiks sniegt konkrētu informāciju par tālāko rīcību auto atbilstības līgumam nodrošināšanai un dokumentācijas sakārtošanai. No pilnsabiedrības «A26» pieprasīts sniegt VP detalizētu dokumentāciju, sagaidāmos rezultātus, kā arī informāciju par termiņiem, kuros VP tiks iesniegti dokumenti par automašīnu atbilstību «Euro 6» emisiju klasei.

VP atgādina, ka tā iepriekš bija konstatējusi auto piegādes līguma nepienācīgu izpildi no piegādātāja «A26» puses, kurš piegādājis automašīnas ar neatbilstošu emisiju klases sertifikātu. Policija atgādina, ka komersantam saistību izpildei tika dots termiņš līdz šā gada beigām. Pagaidām VP turpinās lietot automašīnas, lai būtu iespējams nodrošināt policijas uzdevumu un darbinieku dienesta pienākumu izpildi.

Tikmēr «A26» paziņojis, ka pilnsabiedrība un VP turpinās darbu pie policijai piegādāto «Citroen Jumpy» automašīnu dokumentācijas sakārtošanas atbilstoši VP noteiktajām prasībām pēc veiktās spēkratu pilnveidošanas.

Policija izteikusi vēlmi pārbūvi apstiprināt ne vien ar neatkarīgas laboratorijas mērījumiem, bet arī nostiprinot pārbūves faktu automašīnu reģistrācijas ierakstos. Piesaistot plašāku speciālistu loku, pilnsabiedrība ieplānojusi konsultatīvas tikšanās ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas speciālistiem, lai izvērtētu iespējas reģistrēt pārbūvi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, norādīja «A26».

VP vasarā noslēdza vairākus līgumus par 755 automašīnu nomu uz pieciem gadiem. Kopējā iepirkuma vērtība ir aptuveni 22 miljoni eiro. Konkursa uzvarētāji ir «SEB līzings» - 12,4 miljoni eiro, «Karlo Motors» un apvienība «Pilna servisa līzings» - 7,2 miljoni, «A26» - 4,2 miljoni eiro.

Rudenī tika paustas aizdomas, ka, iespējams, pilnsabiedrība «A26» esot nodevusi pavisam citas, līgumam neatbilstošas mašīnas.

Proti, «A26» piegādājusi policijai 17 «Citroen Jumpy» automašīnas, kuras policija esot prasījusi aprīkot ar jaunās paaudzes motoru «EURO 6», taču «A26» piegādātās automašīnas esot bijušas ar dzinēju, kas atbilst «EURO 5» emisijas standartiem.

Pilnsabiedrība «A26» izskanējušos pārmetumus noraidīja, uzsverot, ka konkursa par transporta nomu VP vajadzībām nolikumā un tehniskajā specifikācijā bija definēts, ka vieglo automobiļu emisijas klasei jāatbilst «EURO 6» standartam, nevis jābūt «EURO 6» standartam. Attiecīgi arī piegādātās 17 automašīnas, lai gan ir ar «EURO 5» dzinēju, tomēr ir pielāgotas «EURO 6» izmešu sertifikātam.

No 4,2 miljonu eiro summas, kas ir «A 26» daļa iepirkumā, strīdīgo «Citroen Jumpy» piegādes daļa ir 800 000 eiro.

Kā liecina «Firmas.lv» informācija, pilnsabiedrība «A26» pērnā gada decembrī dibināja SIA «Auto Īle un Herbst», SIA «Ad Rem auto», SIA «Auto 26». Visi uzņēmumi saistīti ar uzņēmēju Māri Īli.