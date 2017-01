Valdība par transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanu lems vēlāk

Valdība šodien uz nedēļu atlika lemšanu par transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanas kārtību.

Satiksmes ministrija (SM) skaidro, ka, ņemot vērā izdarītos grozījumus Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā attiecībā uz paredzēto atbrīvojumu no šī nodokļa maksāšanas personām ar invaliditāti, nepieciešami noteikumu grozījumi, paredzot, ka atbrīvojums ir piemērojams arī tad, ja personai ar invaliditāti īpašumā ir reģistrēts transportlīdzeklis, kuram kā turētājs ir reģistrēta cita persona bez invaliditātes.

Tāpat 2017.gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi likumā, kas paredz, ka ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa iekasēšanas un administrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Ievērojot minēto, noteikumu projekts paredz noteikt ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa iekasēšanas un administrēšanas kārtību.

Noteikumu projekts paredz, ka ārvalstī reģistrēta transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā pirms ārvalstī reģistrēta M1 un N1 kategorijas automobiļa izmantošanas ceļu satiksmē Latvijā. Minēto nodokli būs iespējams samaksāt ar maksājumu karti Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) nodrošināto e-pakalpojumu sistēmā vai skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī CSDD kasē, norādot transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu, transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru, transportlīdzekļa pastāvīgās reģistrācijas valsti un laikposmu, kad transportlīdzeklis tiks izmantots dalībai ceļu satiksmē Latvijā.

Tāpat atbilstoši likumam paredzēts, ka transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par vienu transportlīdzekli, kurš ir vai tiek reģistrēts Sabiedroto spēku štāba loceklim vai viņa apgādājamajam, ja šī persona nav Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs, īpašumā turējumā vai valdījumā. Noteikumu projektā paredzēts, ka atbrīvojumu no ekspluatācijas nodokļa maksāšanas piemēro, pamatojoties uz Sabiedroto spēku štāba apliecinājuma pamata.

Vienlaikus paredzēts, ka par transportlīdzekļiem, ar kuriem fiziskā vai juridiskā persona, kas ieļauta Lauku atbalsta dienesta maksājumu saņēmēju datubāzē, veic kravas pašpārvadājumus, transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli maksā 25% apmērā. Lai nodrošinātu attiecīgo ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu piemērošanu, noteikumu projekts paredz, ka minēto atvieglojumu no ekspluatācijas nodokļa maksāšanas piemēro, pamatojoties uz Lauku atbalsta dienesta līdz kārtējā gada 1.janvārim CSDD iesniegto fizisko un juridisko personu sarakstu, norādot ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā, neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai.

Tāpat paredzēts, ka daudzbērnu ģimene par vienu no tās locekļa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli maksā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāra gadu 50% apmērā.

Lai nodrošinātu attiecīgo ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu piemērošanu, noteikumu projekts paredz, ka ekspluatācijas nodokļa atvieglojumu piemēro par vienu no katra daudzbērnu ģimenes locekļa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli. Atvieglojumu piemēro, pamatojoties uz CSDD pieejamo informāciju no Iedzīvotāju reģistra vai informāciju, ko CSDD ir saņēmusi no Izglītības un zinātnes ministrijas par personām, kuras ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, vai ārvalsts iestādes izsniegtu izziņu par personu, kura ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārvalstī.