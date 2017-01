Rīgā prezentēts jaunais MINI Countryman

Šī gada 14. janvārī Latvijā MINI entuziastiem, klientiem un medijiem bija iespēja gūt pirmos iespaidus par otrās paaudzes MINI Countryman.

Jaunais MINI Countryman ir SAV automobilis, kas lieliski piemērots aktīvam dzīvesveidam. Tajā atradīsiet daudz inovatīvu un noderīgu tehnoloģiju, tādas kā papildaprīkojuma MINI Find Mate, kas brīdinās Jūs, ja mājās atstāta kāda svarīga lieta (tieši tā, vairs nekad nepametīsiet māju bez maka). Tāpat tur atrodams arī Country taimeris, kas seko līdzi laikam, kāds pavadīts apvidū, braucot pa akmeņainiem un sarežģītiem segumiem.

Lielāki izmēri nozīmē, ka jaunais MINI Countryman ir iegājis jaunā auto segmentā. Turklāt papildus izmērs nozīmē – papildus vietu gan salonā, gan bagāžas nodalījumā, papildus funkcionalitāti un, protams, papildus drošību.

Skatoties uz jaunā MINI Countryman dizainu, mēs redzam, ka vizuāli no ārpuses auto ir līdzīgs, bet tomēr pilnīgi citādāks nekā priekšgājējs. Lielākais izaicinājums dizaineriem bija likt jaunajam MINI Countryman izskatīties nopietnākam un pieaugušam, bet tajā pašā laikā ļoti veiklam un ar kārtīgu «offroad» raksturu. 3D formas jumta reliņi, apaļāki, izteiktāki priekšējie LED lukturi, D-formas mašīnas aizmugure, kas padara to daudz aerodinamiskāku un līdz ar to arī daudz klusāku. Aizmugurējās lampas ir dizainētas izteiktā vertikālā formā ar izteiktu 3D optisko formu.

MINI Countryman sākotnēji būs pieejams ar četriem dažādiem motoriem. Benzīna motoru paletē iekļauti divi agregāti ar 136 un 192 zirgspēku jaudu, bet dīzeļdzinēju saimē ir motori ar 150 un 190 ZS. Bāzes komplektācijā lētākais būs Countryman ar 136 zirgspēku motoru; tas maksās 27 tūkstošus eiro. Lētākais dīzeļauto tikmēr būs apgādāts ar 150 zirgspēku motoru un maksās 29 500 eiro.

