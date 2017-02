Volkswagen autovadītājiem ASV «dīzeļgeitas» lietā maksās vēl 1,2 miljardus dolāru

A Volkswagen (VW) logo is seen on a car s front at a scrapyard in Fuerstenfeldbruck, Germany, May 21, 2016. REUTERS/Michaela Rehle/File Picture. Foto: REUTERS/Scanpix

Vācijas autobūves koncerns «Volkswagen» paziņojis, ka izmaksās 1,2 miljardus dolāru (1,1 miljardu eiro) aptuveni 78 000 ar dīzeļdzinējiem aprīkotu automašīnu īpašnieku ASV, tai esot pēdējai klientu grupai, kurai izmaksātas kompensācijas tā dēvētajā dīzeļgeitas skandālā. Ar trīs litru dīzeļdzinējiem aprīkotu «Volkswagen», «Audi» un «Porsche» īpašniekiem ASV tiks piedāvāta šo automobiļu atpirkšana vai remonts, kā arī naudas izmaksa. Šī vienošanās kopējo kompensāciju apjomu, ko uzņēmums piekritis izmaksāt ASV saistībā ar šo skandālu, palielina līdz vairāk nekā 23 miljardiem dolāru. Reklāma Kopīgi ar jau esošo programmu, kas aptver ar divu litru dīzeļdzinējiem aprīkotu automašīnu īpašniekus, šī vienošanās paredz, ka «visiem mūsu klientiem ar ietekmētajiem automobiļiem ASV būs pieejams risinājums,» norāda «Volkswagen». Jaunāko plānu vēl nepieciešams apstiprināt tiesai, un tas aptver aptuveni 58 000 «Volkswagen», «Audi» un «Porsche» automašīnu, kas ražotas no 2013.gada līdz 2016.gadam, kā arī vēl 20 000 «Volkswagen» un «Audi» automobiļu, kas ražotas no 2009.gada līdz 2012.gadam. «Volkswagen» 2015.gada septembrī izraisīja globālu skandālu, kad uzņēmums atzina, ka pasaulē līdz pat 11 miljoniem automašīnu aprīkoti ar konkrēta tipa dīzeļdzinējiem, kam uzstādīta kaitīgo izmešu falsificēšanas programmatūra.