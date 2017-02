Nosaukti pasaules gada auto titula pretendenti

Honda Civic. Foto: Honda

Ikgadējā pasaules gada auto konkursa (World Car of the Year (WCOTY)) rīkotāji nupat publiskojuši to 10 automobiļu nosaukumus, kas cīnīsies par ražotāju tik kāroto titulu. Tā ieguvējs, kā ik gadu, tiks paziņots aprīlī Ņujorkas automobiļu izstādē.