Būtiski audzis to negadījumu skaits, ko izraisījusi auto saslīdēšana

Mainīgā gaisa temperatūra, nokrišņi lietus un sniega veidā šī gada janvārī būtiski pasliktināja braukšanas apstākļus uz Latvijas ceļiem un palielināja ceļu satiksmes negadījumu risku. To apliecina arī apdrošināšanas akciju sabiedrības «BTA Baltic Insurance Company» (turpmāk – BTA) statistika – šī gada janvārī par transportlīdzekļu bojājumiem, kas radušies, automašīnai saslīdot un nobraucot no ceļa braucamās daļas, uzņēmums saņēmis 145 apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus, kas ir par 75% vairāk nekā pērn decembrī.

BTA janvārī vidēji ik dienas saņēma piecus apdrošināšanas atlīdzību pieteikumus par negadījumiem, kuru cēlonis bijis apledojis vai slidens ceļš un autovadītāju nespēja savaldīt savu transportlīdzekli. Plānotā kopējā apdrošināšanas atlīdzību summa par janvārī pieteiktajiem šāda veida negadījumiem varētu sasniegt 330 tūkstošus eiro, kas ir gandrīz par 100 tūkstošiem vairāk nekā atlīdzībās par šādiem negadījumiem izmaksāts 2016. gada decembrī.

«Visvairāk atlīdzību pieteikumu tika saņemts janvāra pirmajās nedēļās, kad papildu atkusnim un apledojumam braukšanu apgrūtināja arī sniegs un putenis. Janvāris tradicionāli ir «pīķa» mēnesis, kad saņemam rekordlielu atlīdzību pieteikumu skaitu par šāda veida ceļu satiksmes negadījumiem un to radītajiem zaudējumiem mūsu klientiem. Pēdējo gadu vienīgais izņēmums ir pērnā gada novembris, kad mēneša sākumā Latviju pārsteidza spēcīga snigšana, kas veicināja ceļu satiksmes negadījumu skaita pieaugumu. BTA pērnā gada novembrī saņēma 200 atlīdzību pieteikumus par transportlīdzekļu bojājumiem, kas radušies, automašīnai saslīdot uz ceļa. Lai gan apledojuši ceļi būtiski paaugstina ceļu satiksmes negadījuma risku, bieži vien šāda veida ceļu satiksmes negadījumu cēlonis ir bijis cilvēciskais faktors – transportlīdzekļa vadītāja pieredzes trūkums, laikus nenomainītas vai neatbilstošas ziemas riepas, nepareizi izvēlēts braukšanas ātrums un distances neievērošana,» stāsta apdrošināšanas akciju sabiedrības «BTA Baltic Insurance Company» Apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktore Iveta Rijniece.

BTA apkopotā informācija liecina, ka janvārī lielākā daļa (60%) negadījumu, kad transportlīdzekļi saslīdējuši uz ceļiem, notikuši Rīgas reģionā, Rīgā un tās apkārtnē, bieži uz pilsētas maģistrālajām ielām. Citviet Latvijā automašīnas uz ceļiem saslīdējušas retāk.

Automašīnas saslīdēšanas rezultātā negadījuma sekas var būt ļoti dažādas – sākot no salīdzinoši nebūtiskiem bojājumiem (bojātas riepas, uzbraucot apmalēm vai citiem šķēršļiem, noskrāpēta vai nedaudz bojāta automašīnas virsbūve) līdz pat ļoti būtiskiem bojājumiem, ja automašīna noslīdējusi no brauktuves un apgāzusies. Piemēram, pērnā gada decembrī Gulbenes novadā kāda BTA klienta vadītā 2015. gada automašīna Subaru Legacy, veicot pagriezienu, sāka slīdēt, kā rezultātā nobrauca no brauktuves un apgāzās uz jumta. Negadījuma rezultātā automašīna vairs nav remontējama un nācās izmaksāt atlīdzību vairāk nekā 27 tūkstošu eiro apmērā.

«Apkopojot informāciju par ceļu satiksmes negadījumu iemesliem ziemas periodā, jāatzīmē, ka lielākā daļa negadījumu notikuši distances neievērošanas dēļ, kad, braucot pa slidenu vai apledojušu ceļu, autovadītāji nav spējuši novaldīt savus spēkratus un tie ieslīdējuši priekšā braucošajā automašīnā. Daudzi negadījumi notikuši manevru laikā, kad, pārkārtojoties braukšanai blakus joslā, cenšoties apdzīt priekšā braucošās automašīnas vai veicot pagriezienu, transportlīdzeklis saslīdējis un uzbraucis citam transportlīdzeklim vai kādam šķērslim – ceļa apmalei, nožogojumam vai ceļa zīmei. Apgrūtinātas braukšanas apstākļos autovadītāji, jo īpaši pilsētās, salīdzinoši bieži iekļuvuši ceļu satiksmes negadījumos, neievērojot vai nepamanot ceļa zīmi «Dodiet ceļu», vai nespējot savlaicīgi nobremzēt pirms attiecīgās ceļa zīmes. Sinoptiķi prognozē, ka ziemai raksturīgie laikapstākļi – sals, sniegs un putenis, saglabāsies arī februārī, tāpēc autovadītājiem ir svarīgi atcerēties, ka automašīnas vadīšana ziemā būtiski atšķiras no braukšanas vasarā. Iesakām autovadītājiem sekot līdzi sinoptiķu prognozēm, ieklausīties a/s «Latvijas Valsts ceļi» brīdinājumos par slidenajiem ceļa posmiem un būt divkārt uzmanīgiem, braucot pa tiem,» atzīmē I.Rijniece.