Latvijā prezentēta jaunā BMW 5.sērija

Foto: Kaspars Meinerts/TVNET

No sestdienas, 11.februāra, visā pasaulē, tai skaitā Latvijā pircējiem kļūs pieejams BMW 5.sērijas jaunākais, septītās paaudzes (G30) modelis, kas vienlaikus ir arī viena no pirmajām BMW grupas nākotnes stratēģijai NEXT atbilstošajām automašīnām, piektdien notikušajā modeļa prezentācijā sacīja «Inchcape Motors Latvia» BMW grupas direktors Ivars Norvelis.