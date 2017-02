Pērn ievērojami augusi Toyota hibrīdauto pārdošana Baltijas valstīs

Pērn strauji palielinājies Toyota hibrīdu pārdošanas apjoms Baltijas valstīs, kopumā pieprasījums audzis par 260% ar pārdotiem 1684 Toyota hibrīdauto modeļiem, salīdzinot ar 2015. gadu, kad Toyota pārdeva 652 hibrīdmodeļus. 2016. gadā Toyota bija pirktākais auto zīmols Baltijā — pērn pārdotas 8397 jaunas Toyota automašīnas — viena piektā daļa no visiem pārdotajiem Toyota modeļiem bija hibrīdtehnoloģija. Visā pasaulē Toyota hibrīdu skaits jau pārsniedz 10 miljonu auto.

«Pēdējo gadu laikā pieaugot hibrīdauto modeļu piedāvājumam, strauji audzis to lietotāju skaits visā pasaulē. Arī Latvijā arvien biežāk pircēji priekšroku dod hibrīdtehnoloģijai, jo sākumcenas un ekspluatācijas ziņā hibrīds ir līdzvērtīgs auto ar benzīna dzinēju. Tas ir mīts, ka hibrīds ir daudz dārgāks! Turklāt degvielas ekonomija un samazināts oglekļa dioksīda (CO 2 ) izmešu daudzums, kas rada mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi, padara hibrīdtehnoloģijas arvien pieprasītākas. Īpaši šobrīd, kad transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likme Latvijā tiek piemērota atkarībā no automobiļa radītā CO 2 izmešu daudzuma uz vienu kilometru. Tas hibrīdtehnoloģijas padara pievilcīgas ne tikai privātam sektoram, bet arī komerctransporta sektoram,» - tā AS «WESS» izpilddirektors Aleksejs Radionovs.

Foto: Toyota

Toyota šobrīd pārdod 7 dažādus hibrīdmodeļus: Yaris, Auris/Auris Touring Sports, RAV4, Prius, Prius Plug-In, Prius+ un jauno Toyota C-HR. Vispopulārākie Toyota hibrīdmodeļi ir RAV4 Hybrid, Yaris Hybrid un Auris Hybrid — gandrīz 40 % no šiem modeļiem tika iegādāti ar hibrīdpiedziņu. No šiem galvenajiem hibrīdmodeļiem vairāk nekā pusi jeb 51 % pārdošanas apjoma veido Yaris Hybrid — apmēram pusi no visiem pārdotajiem Yaris. Savukārt Toyota Auris ir C jeb vidēja izmēra auto segmenta līderis — no visiem pārdotajiem Auris automobiļiem 36% ir ar hibrīdpiedziņu.

Toyota hibrīdtehnoloģijas pozicionē kā galvenās vides tehnoloģijas divdesmit pirmajam gadsimtam. Hibrīdi ietver visas tās tehnoloģijas, kas nepieciešamas videi draudzīgu automobiļu izstrādei — no elektroautomobiļiem līdz ūdeņraža degvielas šūnu automobiļiem, jo ļauj izmantot dažādu degvielu kombinācijas. Toyota ir apņēmusies samazināt automobiļu negatīvo ietekmi uz pasaules vidi un sniegt savu ieguldījumu ilgtspējīgas sabiedrības izveidošanā.

Foto: Toyota

Toyota ir Baltijas valstīs pārdotākais automobiļu zīmols — pērn pārdotas 8397 jaunas Toyota automašīnas, kas ir par 1452 automobiļiem vairāk nekā gadu iepriekš. Kopumā Toyota tirgus daļa Baltijā augusi par 12%, kas ir vislielākais tirgus daļas pieaugums segmentā, salīdzinot ar 2015. gadu. Kopumā Baltijas valstīs 2016. gadā reģistrētas ap 70 000 jaunu automašīnu — katra astotā jaunā reģistrētā automašīna Baltijas valstīs ir bijusi tieši Toyota.

