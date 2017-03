LTAB ieviesis uzlabojumus līdzekļu atgūšanā no neapzinīgajiem autovadītājiem

Automašīnu sadursme. Foto: Aculiecinieka foto

Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (turpmāk – LTAB), kurš administrē OCTA Garantijas fondu, pilnveidojis līdzekļu atgūšanas veidus no tiem autovadītājiem, kas izraisījuši CSNg bez OCTA apdrošināšanas, bet kavē vai izvairās no zaudējumu segšanas Garantijas fondam. «Mūsu mērķis ir rast efektīvākas metodes, kā sabalansēt Garantijas fonda ienākumus un izdevumus, kas ir visu autoīpašnieku interesēs, jo obligātie atskaitījumi Garantijas fondā tiek veikti no ikviena spēkrata īpašnieka iegādātās OCTA polises,» skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.