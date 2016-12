Foto: TVNET kolāža

Kārtējais gads, pilnīgi nemanot, ir iegājis finiša taisnē, un tas nozīmē, ka atkal ir laiks atskatīties uz to, kas noticis, kas paveikts, kas redzēts, un vienlaikus arī uz to, kas mūs sagaida nākamajā gadā. Un ja ne nākamajā, tad pēc tam. Saistībā ar to piedāvājam jums atskatīties uz dažiem aizvadītā gada konceptautomobiļiem, no kuriem kāds ir vienkārši sapnis, bet cits - auto, kurš vēsta par lielām pārmaiņām.