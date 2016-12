Latvijas Gada auto 2017 atstāj iespaidu arī pirmajos testa braucienos.

Kā tikai netiek locīts Škodas jaunā krosovera nosaukums! Darba nosaukums «Škodiaks» tam pielipa tūlīt pēc oficiālā nosaukuma apstiprināšanas. Krievu Avto Revju galvenais redaktors to nokristījis par Tiguaq, turpat zemāk diezgan tieši aizrādot Škodai, ka nav ko gvelzt PR muļķības, jo katram taču skaidrs, ka Volkswagen grupas demiurgi darinājuši jauno Škodu no pagarinātas Ādama, - oj, nē! - Tiguāna ribas. Visneglaimojošāko oriģinālā vārda atvasinājumu dzirdējām no ukraiņiem - «Kožak», laikam pēc analoģijas ar ādas jaku. Un kur tad vēl raibu raibie komentāri par Kodiaq dizainu, proporcijām un pārlieku koncentrēšanos uz lielu salonu, tā labā upurējot labāku izsvarojumu un citas masu patērētājam svešas īpašības.

Beidziet taču ņemties - Škoda jau izcīnījusi lielo balvu ar to vien, ka vispār saņēmusi atļauju ražot lielu krosoveru. Flirtēšanu ar miniveniem arī grūti pārmest - pirmkārt, Škodai joprojām nav sava MPV modeļa, otrkārt, krosovers un minivena kokteilis patlaban ir modē - pierādījums ir jaunie Peugeot 3008 un 5008.