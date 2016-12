Publiskots gaidāmās Top Gear sezonas pirmais videorullītis

Nākamgad TV ekrānos būs skatāmas BBC raidījuma Top Gear 24. sezonas epizodes. Pirmizrādes datums vēl nav zināms, taču to, ka tā tuvojas, apliecina tīmekļa plašumos izlaistais pirmais gaidāmās sezonas videorullītis.

Tajā trīs no jaunajiem vadītājiem Mets Leblanks, Rorijs Rīds un Kriss Heriss savos auto, kas ir ne tie jaunākie Mercedes-Benz sedans, Volvo universālis un klasiskais Londonas taksometrs, brauc dragreisu. It kā nekas īpašs, bet āķis ir tajā, ka vīriem nav atļauts stūrēt ne ar rokām, ne ceļiem.

Gaidāmās Top Gear sezonas pirmais videorullītis

Iepriekšējā, 23.sezona bija pirmā ar pilnīgi jaunu vadītāju komandu, jo raidījumu pēc saķeršanās ar producentu un tam sekojoša skandāla pameta ilggadējais Top Gear vadītājs Džeremijs Klārksons. Par aiziešanu drīz paziņoja arī viņa kolēģi Ričards Hamonds un Džeimss Mejs, kuri ir izveidojuši citu ļoti veiksmīgu projektu The Grand Tour.

Atšķirībā no jaunā raidījuma Top Gear transformācijas nenāca par labu. Vislielāko kritiku izpelnījās raidījuma vadītāju komandas nominālais līderis Kriss Evanss, bet raidījuma auditorija sezonas gaitā nokrita no 4,4 līdz 1,9 miljoniem skatītāju. Vasaras vidū Evanss paziņoja par lēmumu no Top Gear aiziet.

Tādējādi Top Gear jaunajā sezonā vadīs Mets Leblanks, Rorijs Rīds, Kriss Heriss, kā arī vāciete Sabīne Šmica un kādreizējais F-1 komandas Jordan īpašnieks Edijs Džordans.