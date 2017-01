Toyota pauž dziļu skepsi par autonomajiem auto

Toyota Motor Corp. vēl gadiem ilgi plāno izstrādāt automobiļus, kuros noteicošā loma būs cilvēkam. Iemesls - kompānijai pagaidām vēl pārāk bīstama šķiet ideja visu svarīgo lēmumu pieņemšanas uzticēšana mākslīgajam intelektam.

Japāņu uzņēmums norāda, ka sabiedrība ir iemācījusies pieņemt, ka katru gadu avārijās, kuru cēlonis visbiežāk ir cilvēciskais faktors, iet bojā tūkstošiem cilvēku, taču nekādi nevarētu pieņemt, ja avārijas notiktu datora kļūmes dēļ. Šā iemesla dēļ Toyota apšauba Tesla Motors un citu autoražotāju, kā arī dažādu tehnoloģiju kompāniju ar Alphabet ietilpstošo Google priekšgalā ieceri jau tuvākajā laikā ielās palaist pilnībā autonomu auto floti.

«Neviena no autobūves vai IT kompānijām ne tuvu nav sasniegusi piektā līmeņa autonomiju, kurā visa mašīnas vadība tiek uzticēta datoram,» sacījis Toyota Pētniecības institūta izpilddirektors Džils Prets (Gill Prat). «Paies gadi un simulatoros, kā arī reālos apstākļos nāksies nobraukt krietni vairāk kilometru nekā nobraukts līdz šim, iekams mašīnas būs iemācījušās braukt droši,» Prets sacīja, uzstājoties ar prezentāciju Patērētāju elektronikas šovā CES Lasvegasā.

Pētniecības institūtu Toyota izveidoja 2015.gadā, ar 1 miljarda dolāru investīcijām tam piesaistot ASV gaišākos prātus robotikas, mākslīgā intelekta un materiālzinātņu jomās.

Toyota Concept-i

Darbs gan turpinās un Tesla Motors oktobrī solīja, ka visi kompānijas ražotie auto spēs pārvietoties autonomi, bet Alphabet no Google atdalīja autonomo auto projektu, nodēvēja to par Waymo un decembrī parādīja pašgājēju Chrysler Pacifica Hybrid minivenu. Tomēr pēc Preta domām Toyota un vairums citu autobūves kompāniju tuvākajā nākotnē koncentrēsies uz to, kas pazīstams kā 2. līmeņa autonomija. Šajā līmenī datoriem ir zināma ietekmi uz stūres sistēmu, paātrināšanos un bremzēšanu, tomēr galvenais salonā aizvien ir cilvēks.

Datora pieņemto lēmumu īpatsvars ar laiku augs un 3.autonomijas līmenī cilvēka loma būs vien uzraudzīt, vai viss norit kā plānots un droši. Tomēr tas būs visai sarežģīts uzdevums, jo pēc daudziem šķietamā pārliecībā nobrauktiem kilometriem cilvēks sāks zaudēt modrību, vēros apkārtni un ātri vien iekulsies nepatikšanās.

Foto: Toyota

Vienlaikus Prets uzskata, ka autoražotāji 3.līmeni varētu izlaist un uzreiz ķerties pie 4.līmeņa autonomijas izstrādes. Tas ir līmenis, kuros visus lēmumus pieņem datori, taču braukšana notiek tikai pa speciāli pielāgotiem, aprīkotiem un sertificētiem ceļiem, kas domāti tieši šādam nolūkam.

Vienlaikus ar prezentāciju par autonomajiem auto Prets CES ietvaros prezentēja Concept-i - konceptuālu nākotnes auto, kura mākslīgais intelekts monitorētu vadītāja emocijas un braukšanas paradumus, lai nākotnē spētu paredzēt viņa vajadzības.

Foto: Toyota

