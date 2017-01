Ledū ielūst pārgalvīga «golfista» auto

Foto: twitter.com/raimondsmezaks

Līdz ar pirmo salu un pirmās ledus kārtas izveidošanos pār ūdenstilpēm no migām izlien ne tikai bļitkotāji, bet arī driftētgribētāji. Dažiem no viņiem itin labi sanāk gaisā pasviest sniega vērpetes, citiem ar ledus biezuma novērtēšanu sekmējas švakāk un iznākums ir viegli paredzams. Arī šā zilā Volkswagen Golf vadītājam izbrauciens uz Driškina ezera ledus Pārgaujas novadā netālu no Cēsīm beidzās ne tā, kā plānots, un auto turpmāka izmantošana ir visai apšaubāma.