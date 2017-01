Autovadītājs sašutis par sodu stāvvietā; tās apsaimniekotājs skaidro

Pēdējās dienās tīmeklī plašu rezonansi guvis kāda sašutuša autovadītāja ieraksts portālā Spoki.lv. Tā lietotājs Kaspars Pudniks raksta, ka ir notikušas izmaiņas lielveikalam Vienības gatvē 113 pieguļošā stāvlaukuma izmantošanas noteikumos un tagad tā lietotāji riskē saņemt pamatīgu naudas sodu.

Kaspars Spoki.lv raksta: «Cilvēks atbrauc uz veikalu, manā gadījumā uz Vienības gatvē 113, esošo Maxima veikalu, kur tam vienmēr blakus ir bijis liels stāvlaukums, un, kā vienmēr, cenšas novietot savu auto pēc iespējas tuvāk ieejai, lai pēc tam ar pirkumiem nav jānēsājas pa stāvlaukuma teritoriju. Un parasti pie veikaliem ir speciāli paredzētas invalīdu stāvvietas, stāvvietas ģimenēm ar bērniem, piegādes transportam, bet pārējās vietas, ja ir brīvas, laipni lūgti - novietojiet savu auto. Tieši tā arī es izdarīju. Novietoju mašīnu, kā parasti to daru un bez jel kādām domām, ka kaut ko pārkāpju, iegāju veikalā. Atgriežoties redzu uz stikla soda kvīti, jāsaka gan, ka sākumā nodomāju, ka tā ir kaut kāda reklāma, tādas arī bieži lipina, kur vien var pielipināt. Un parasti, ja esi neatļauti novietojis auto un riskē, tad jau, saņemot sodu, pats vien vainīgs esi, tu ar to rēķinies, taču šajā gadījumā, atverot kvīti un ieraugot sodu 35 eiro, es biju, maigi sakot, pārsteigts.»

«Cilvēku neviltotais izbrīns un sašutums lika papētīt, ko tad es īsti esmu pārkāpis un kur tad atrodas šīs aizlieguma zīmes. Izrādās, ka pie pagaidu remontdarbu metāla sienas, kura stiepjas visas Maximas garumā, vienā pusē maza zīmīte un otrā pusē maza zīmīte - Liels burts (P) un zem tā apakšā rakstīts - Tikai ar Cityparks Latvija atļaujām! Opā!!! Jāsaka uzreiz, ka, iebraucot ar mašīnu teritorijā, šīs zīmes, maigi sakot, NAV pamanāmas, ja nezini, ka tās ir jāpamana. Zinu, ka citās vietās, kur ir speciālas stāvvietas paredzētas kādam, ir pie katras stāvvietiņas pretī stabiņš ar uzrakstu vai šiltīte, kuru nav iespējams nepamanīt, šādā veidā novēršot iespējamo pārkāpumu. Bet ja zīmes būtu novietotas redzamā vietā - TAD jau šis KRĀPNIEKU un IZSPIEDĒJU bizness nesanāktu - VAI NE!?»

Cityparks Latvija SIA tikmēr piedāvā skaidrojumu par situāciju norādītajā stāvlaukumā un norāda, ka tā izmantošanas kārtība bez maksas, bet ar laika ierobežojumu, par kuru vēsta valstī akceptētas ceļazīmes, ir spēkā jau kopš 2013.gada.

Cityparks Latvija atbilde

Cityparks Latvija vēlas izteikt nožēlu raksta autoram par sarūgtinājumu, kas radies, apmeklējot veikalu un izmantojot mūsu apsaimniekošanā esošo autostāvvietu. Tomēr mēs vēlamies arī norādīt uz virkni kļūdainu un pat nepatiesu apgalvojumu, kas rakstā ir minēti.

Pats galvenais no tiem - prasība auto stāvvietā novietot ar laika ierobežojumu tikai uz 2 stundām un atbilstoši noteikumiem par to informēt šajā stāvvietā ir kopš 2013. gada. Par to uzskatāmi vēstīja arī mūsu valstī akceptētas ceļa zīmes. Vēstules autora pretenzijas tikai norāda, ka šie noteikumi to nepilnīgās kontroles dēļ iepriekš netika pamanīti vai tika ignorēti. Un tieši šā iemesla dēļ nekustamā īpašuma īpašnieki vērsās pie mums, lai pārņemam autostāvvietas apsaimniekošanu un kārtības ieviešanu tirdzniecības centra klientu interesēs.

Maksas autostāvvietas un stāvvietas ar laika ierobežojumu pie tirdzniecības centriem Rīgā nav retums, tādas izvēlas organizēt tie lielveikali, kuri atrodas teritorijās ar blīvu satiksmi, apdzīvotību vai biroju centriem un vienlaikus ar ierobežotām iespējām auto novietošanai. Šī ir normāla prakse, jo lielveikali tā vēlas pasargāt savus klientus un saglabāt viņiem autostāvvietas. Līdzīgi arī šajā Vienības gatves 113 stāvvietā, kuru mēs apsaimniekojam kopš 2016. gada 5. decembra.

Autostāvvieta bija pārvērtusies par apkārtējo ēku iedzīvotāju, veselības un izglītības iestāžu, biroja ēku un citu veikalu bezmaksas stāvvietu. Tas nebūtu nekas peļams, ja vien darbdienās un it īpaši to izskaņā nebūtu radusies situācija, kad stāvvieta ir pilna, brīvu vietu nav, bet veikalā cilvēku arī nav. Veikala klientiem nebija iespējas novietot automašīnu iepirkšanās laikā.

Nepatiess ir apgalvojums, ka klientiem nav iespējas iepirkties bez maksas. Stāvvietā ir nodrošināta 2h bezmaksas auto novietošana, kas ir pilnīgi pietiekama pat garākai iepirkšanās tūrei. Piebildīsim, ka šī prasība veikala stāvvietā ir jau kopš 2013. gada, tomēr lielākā daļa autovadītāju to neievēroja. Līdzīgi kā visā Latvijā, vietās, kur auto novietošana tiek ierobežota laikā, autobraucējiem ir jāizmanto speciālie pulksteņi vai rakstīta zīme, kas norāda auto novietošanas laiku. Šobrīd mēs uzraugām šā noteikuma ievērošanu.

Tāpat nepatiess ir apgalvojums, ka zīmes nav redzamas un par auto novietošanas kārtību klienti nav informēti. Pirmkārt, stāvvietā ir izmantotas standarta Latvijas Republikā izmantotas un akceptētas zīmes, kas ir novietotas labi redzamās vietās pie veikala sienas un citās stāvvietas vietās. Tās noteikti nav mazas lapeles uz neesoša celtniecības žoga. Papildus pie iebraukšanas stāvvietā un pie katras veikala ieejas ir izvietoti autostāvvietas lietošanas noteikumi un stāvvietā izvietotas papildzīmes ar atgādinājumiem uzrādīt ierašanās laiku.

Tāpat, sākot darbu šajā stāvvietā, mēs bijām ieviesuši pārejas periodu, lai klienti uzzinātu par jauno kārtību. Šajā posmā visiem tiem vadītājiem, kuri auto bija novietojuši neatļautā vietā vai nebija norādījuši ierašanās laiku, izplatījām brīdinājuma informāciju. Izdalījām arī bezmaksas autostāvvietu pulksteņus. Kopumā informējām vairāk nekā 1000 autovadītāju. Stāvvietā esošās zīmes ir Latvijas Valsts ceļu apstiprinātas, oficiālas zīmes, un tās ir jāievēro.

Stāvvieta ir privātīpašums, un Rīgas dome tās apsaimniekošanai neizsniedz nekādas atļaujas. Rīgas domes piesaukšana šajā gadījumā ir pilnīgi lieka. Stāvvietas apsaimniekošana notiek saskaņā ar autostāvvietas lietošanas noteikumiem, pamatojoties uz LR Civillikuma 1428. un 1537. pantu.

Un visbeidzot klients jautājumu vai pretenziju gadījumā var vērsties pie mums. Diemžēl sūdzību vai pretenzijas no šā klienta neesam saņēmuši.«Cityparks Latvija» SIA ir ieviesusi caurskatāmu sodu sistēmu. Vietnē eParking.lv ir iespēja apskatīt pārkāpuma būtību, fotogrāfijas ar pārkāpuma faktu uzreiz pēc tā reģistrēšanas, samaksāt sodu un iespējams iesniegt arī pretenziju, kuru izskatām 10 darba dienu laikā un 100% tiek atbildēts uz visām iesniegtajām pretenzijām.

Tāpat aicinām vērsties pie mums gadījumos, kad mūsu darbība ir skārusi kāda cita līdzcilvēka veselību vai drošību. Cieši sadarbojamies ar ēkas apsardzi un administrāciju, bet ne par vienu ārkārtas situāciju ar cilvēku veselību neesam saņēmuši informāciju.

Mēs varam tikai aicināt cilvēkus būt vērīgiem un ievērot likumu un ceļa satiksmi organizējošas zīmes, neatkarīgi no tā, vai tas ir uz ielas vai autostāvvietā. Zīmes un noteikumi mums visiem ir saistoši, pat ja daudzus gadus tās nav ievērotas.

Papildinformācija par stāvvietā izvietotajām zīmēm

Veikala autostāvvieta ir privātīpašums, un no 2013. gada tajā ir uzstādītas ceļazīmes, kas liecina, ka tā ir bezmaksas autostāvvieta ar laika ierobežojumu 2h (840. papildzīme).

Ceļu satiksmes noteikumu punkts 285.18. paredz, ka 840. papildzīmi «Stāvēšanas laiks» lieto kopā ar 537. zīmi. Vadītājam, kurš novietojis automobili ar šīm zīmēm apzīmētajā stāvvietā, automobiļa salonā pie priekšējā stikla jānovieto informācija par laiku, kad transportlīdzeklis novietots stāvvietā. To var izdarīt, izmantojot īpašu stāvvietas pulksteni, vai uzrakstīt ierašanās laiku uz lapas.

Papildus, lai nodrošinātu klientiem ērtāku auto novietošanu un organizētu satiksmi, stāvvietā ir paredzētas īpašas vietas iepirkšanās centra darbiniekiem, kas ir apzīmētas ar ceļazīmi P un nr. 849 «Tikai ar Cityparks Latvija SIA atļaujām». Stāvvietā ir divas rindas darbinieku mašīnām, kur katrai rindai no abām pusēm ir izvietotas nepārprotamas ceļa zīmes likumā noteiktā izmērā.

Visas zīmes ir atbilstoša izmēra, un to izvietošana ir saskaņota AS «Latvijas valsts ceļi».

Papildus pie iebraukšanas stāvvietā un pie katras veikala ieejas ir izvietoti autostāvvietas lietošanas noteikumi un stāvvietā izvietotas papildzīmes ar atgādinājumiem uzrādīt ierašanās laiku.

Pie ieejas ir 4 invalīdu vietas un 2 vietas vecākiem ar maziem bērniem. Arī šo vietu nepamatotu aizņemšanu uzrauga «Cityparks Latvija» SIA.

