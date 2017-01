Foto: Ekrānšāviņš no video

Kad auto ir novietots stāvēšanai, par ļaunu nenāks pievilkt stāvbremzi, protams, ja tā darbojas. Diemžēl krietns pulks autobraucēju par šo nepieciešamību atceras tikai tad, kad auto no pakalniņa ir ieripojis dīķī vai, kā šajā gadījumā - no prāmja ieripojis jūrā un grimst. Sākumā tas gan braši turas virs ūdens kā pludiņš, taču nav šaubu par to, kāds liktenis mašīnu beigās piemeklēja.