Spāņu «folksvāgena» pirmais krosovers izraisa pozitīvu atkarību – nevaldāmu vēlmi braukt.

Gadu gadiem pazīstami modeļi jau pieraduši pie iepriekš ieprogrammētas atzinības, prestižu žurnālu savlaicīgi piešķirtām godalgām un sekojošas atpazīstamības. Tikko iznākušiem un agrāk zinātnei nepazīstamiem automobiļiem tāda laime uzspīd gaužām reti, sevišķi, ja spēkrats neklasificējas nedz eksotisku, nedz kulta, nedz kādu citu īpašu izstrādājumu kategorijā.

Seat Ateca ir totāls laimes luteklis. Tas uzveicis visus tuvākos konkurentus visos iespējamos salīdzinošajos testos, pieklājības pēc piekāpjoties vien platformas oriģinālam VW Tiguan. Drīz pēc modeļa iznākšanas Rietumeiropas autoprese tā vien ņirbēja no teju dzeltenās preses cienīgiem virsrakstiem - «Seat atstāj visus aiz muguras», «Seat atstāj visus peļķē» - un tamlīdzīgiem. Spriežot pēc tik komplicētiem tituliem kā vācu Auto Trophy piešķirtais «Labākais SUV līdz 25 000 eiro», gluži vai jāsāk ticēt, ka cilvēce patiešām nav redzējus izcilāku kompaktklases krosoveru par Seat Ateca.

Hronoloģiski svaigākais jaunpienācēja panākums ir «Best Buy Car of Europe in 2017» jeb «Labākā pirkuma» tituls, ko piešķīrusi konkursa Autobest žūrija. Neesat par tādu Autobest dzirdējuši? Bet vajadzētu, jo Autobest kodolu veido Centrālās un Austrumeiropas autožurnālisti. Autobest žūrijā sastopams arī pa kādam pārstāvim no Rietumeiropas, tomēr tie nāk no mazpazīstamiem izdevumiem (vai zināt, piemēram, norvēģu žurnālu Broom?), tāpēc, dziedi vai raudi, šī konkursa principi un rezultāti ir daudz aktuālāki mūsu pirktspējai nekā elitārā Vakareiropas klubiņa Car of the Year slēdzieni. Savādi, bet Autobest 31 biedra plašajā žūrijā joprojām nav neviena pārstāvja no Baltijas valstīm, arī lepnās Lietuvas, kuras «Metų automobilis 2017» jau atkal - brīnums gan! – ir Seat Ateca.