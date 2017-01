Latvijas Apvidus auto 2017 - Volkswagen Tiguan

Pirmais gads Latvijā jaunajam Tiguan ir godalgots. Konkursā «Latvijas Gada auto 2017» iegūta 2. vieta un arī otrā vieta tautas balsojumā, kurā saņēma 3 650 balsis no 29 459. Otrās paaudzes Volkswagen Tiguan starp jaunākajiem apvidus auto izcīnīja uzvaru nominācijā «Latvijas Apvidus auto 2017».

Otrās paaudzes Tiguan ir kompetents krosovers, kas ir gatavs konkurēt ļoti plašā spektrā, taču pircējiem ir jābūt gataviem maksāt.

Jauna platforma un nebijis plašums salonā

Ja Volkswagen piesaka jaunu platformu, tas nozīmē, ka gaidāmas Riharda Vāgnera mūzikas cienīgs vēriens, proti, izmantojot vienotu tehnisko pamatu, pasauli ieraudzīs daudzi darbi jeb modeļi, ko varēs izpildīt daudzi mākslinieki jeb markas. Paša Volkswagen ietvaros sākot ar Golf un turpinot ar Passat, nu kārta izmantot jaunākās iestrādes ir Tiguan II.

Kā bija paredzams, otrās paaudzes automobilis ir kļuvis lielāks: par 60 mm garāks (4486 mm), ar 77 mm garāku riteņu bāzi (2681 mm), par 30 mm platāks (1839 mm) un par 33 mm zemāks (1632 mm bāzes izpildījumā).

Sākot no baltas lapas, Volkswagen nav laidis garām iespējas, un viena no Tiguan II spēcīgākajām īpašībām ir efektīvi projektētā salona telpa. Piemēram, aizmugurējo pasažieru ceļgaliem ir par 29 mm vairāk vietas, un praksē Tiguan otrajā rindā tagad var sēdēt atbrīvoti.

Bagāžas nodalījums ir palielināts par 145 litriem – līdz 615 l. Nesimetriski sadalīto aizmugures sēdekli garenvirzienā var bīdīt par 18 cm, bet atzveltnes leņķis ir regulējams.

Bagāžas telpas kopējā kapacitāte sasniedz 1655 litrus, savukārt nolokāma priekšējā sēdekļa atzveltne ļauj salonā ielikt garus priekšmetus. Lai gan Tiguan nepārspēj ietilpības čempionu Passat Variant (650–1780 l), tas tam ir tuvu, it īpaši tāpēc, ka Tiguan bagāžas telpu izmantot ir nedaudz parocīgāk. Taču vēl negaidītāks ir fakts, ka Tiguan kopējā kravas ietilpība ir lielāka nekā Touareg!

Ja progress salona ietilpības jomā bija vēlams, tad jauns interjera dizains un uzlabota ergonomika bija vienkārši obligāta.

Tiguan kabīnē nav ekstravagantu risinājumu, taču dizains atbilst automobiļa pozicionējumam, tas ir lietišķs, moderns un estētiski ilgtspējīgs, bet stūres regulēšanas diapazons, sēdekļi, sviras un pogas tagad ļauj teikt, ka arī Tiguan ir pacelts līdz Volkswagen parasti augsti turētajai ergonomikas latiņai.

Foto: Latvijas Gada auto

Prasmīgi iekārtota interjera iespaidu vairo arī par papildu samaksu iegūstamais digitālais mērpulksteņu panelis ar maināmu saturu, bet, ja no informācijas bagātības sāk mesties raibs gar acīm, papildu aprīkojuma sarakstā tagad var uzmeklēt projekcijas displeju.

Automobiļa ārējais izskats ir subjektīva lieta, tomēr jaunā Tigaun proporcijas neapšaubāmi ir harmoniskākas; auto, tāpat kā Passat, šķiet platāks, zemāks, dārgāks.

Tiem, kam Tiguan standarta eksterjers šķiet par remdenu vai konservatīvu, Volkswagen piedāvā R-Line izpildījumu (eksterjera vai eksterjera un interjera papildinājumus), kas krosoveru no moderna, bet neuzkrītoša auto pārvērš par dinamisku un pat agresīvu automobili.

Tikmēr klientiem, kas Tiguan grib izmantot aktīvajai atpūtai, varētu patikt iespēja auto izvēlēties ar vienu no diviem «deguniem» – pilsētas vai bezceļa. Pēdējais dod lielāku uzbraukšanas leņķi.

Dzinēji: ar skatu dārgu un netipisku konkurentu virzienā

Tiguan II dzinēju klāsts ir veidots tā, lai sev piemēroti motorizētu auto spētu atrast gan tas, kuru interesē zemākā iespējamā cena un lēta ekspluatācija, gan tas, kurš vēlas prestiži ātru auto.

Pats lētākais Tiguan ir aprīkots ar 1,4 litru benzīna turbomotoru ar 125 ZS. Šī dzinēja jaudīgākā versija (ar vai bez degvielas taupošās cilindru atslēgšanas sistēmas) attīsta 150 ZS, savukārt benzīna motoru ātrgaitas frakciju veido 2 litru turbodzinēji ar 180 un 220 ZS.

Vājākajam benzīna motoram ir atvēlēta tikai manuālā pārnesumkārba un priekšpiedziņas transmisija, savukārt 150 ZS motoru var izvēlēties ar priekšējo vai visu riteņu piedziņu, bet 6 pārnesumu DSG ir standarta aprīkojums.

Liekāko jaudas un dinamikas diapazonu gan piedāvā dīzeļdzinēji. Dažādajiem motoriem ir vienāds darba tilpums, taču ļoti dažādi maksimālās jaudas rādītāji – 115, 150, 190 vai 240 ZS.

Auto ar 115 ZS dzinēju paredzēta tikai priekšējā piedziņa un manuālā pārnesumkārba. 150 ZS dīzeļa pircējs var izvēlēties priekšējo piedziņu ar manuālo kārbu vai 7 pārnesumu DSG, vai pilnpiedziņu, ko arī var komplektēt ar abu veidu pārnesumkārbām.

Visvienkāršāk «izvēli» ir izdarīt divu jaudīgāko dīzeļu pircējiem – tikai pilnpiedziņa un tikai 7 pārnesumu DSG.

Foto: Latvijas Gada auto

Tiem, kam bagātais tehniskais aprīkojums un iespaidīgie rādītāji liek domāt par iespaidīgām cenām, ir pilnīga taisnība. «Niknie» dīzeļi Tiguan tik tiešām padara par dārgu pirkumu (37 706 un 41 104 EUR), toties gan ražotājam, gan klientam dod iespēju Volkswagen krosoveru salīdzināt ar prestižo marku automobiļiem.

Piemēram, Mercedes-Benz GLC 350d sešcilindru dīzeļmotors attīsta 257 ZS, bet BMW X3 xDrive 30d – 258 ZS. Tas, protams, ir nedaudz vairāk, taču mašīnas no Štutgartes un Minhenes ir krietni dārgākas (no 53 150 EUR un no 51 400 EUR), savukārt, izdarot salīdzinājumu ar tradicionālajiem oponentiem, Volkswagen var būt drošs, ka piedāvā pašu jaudīgāko automobili.

Drīzumā tradicionāli motorizēto Tiguan saimei pievienosies uzlādējams hibrīds GTE.

Pilnpiedziņa ar papildu funkcijām

Lai gan priekšpiedziņas Tiguan ir lētāks, ievērojama daļa pircēju, vietējā klimata un ceļa apstākļu mudināti, priekšroku dos pilnpiedziņas automobiļiem.

Transmisijas uzbūves ziņā pilnpiedziņas Tiguan iet priekšteča pēdās: tā īstenota, izmantojot Haldex elektrohidraulisko sajūgu, kas atkarībā no braukšanas situācijas un vadīšanas stila dinamiski palielina aizmugurējiem riteņiem pievadāmo griezes momentu.

Lai maksimāli efektīvi izmantotu visu pieejamo saķeri, vienas ass riteņu bloķēšanu nodrošina t.s elektroniskais diferenciālis, savukārt ESP sistēma dod iespēju riteņus bloķēt pa diagonāli. Lai gan par šāda tipa pilnpiedziņu joprojām izskan skeptiski komentāri, prakse liecina, ka reālā veiktspēja bezceļā ir lielāka nekā ierindas autobraucēji spēj iedomāties.

Vēl vairāk Tiguan piemērot sarežģītiem ceļa vai bezceļa apstākļiem var, izvēloties jauno sistēmu 4Motion Active Control, kuras četri režīmi pielāgo dažādus iestatījumus.

Par labu Tiguan spējām runā arī palielināts pilnpiedziņas mašīnu klīrenss (no 189 līdz 200 mm), kā arī relatīvi liels uzbraukšanas (18,3vai 25,6) un nobraukšanas (24,7) leņķis. Piedevām pilnpiedziņas Tiguan ir paredzēts līdz pat 2,5 t smagu piekabju vilkšanai.

Protams, lai kādas spējas Tiguan piemistu bezceļā, lielāko daļu laika tas pavadīs uz asfalta. Urbānajos un starppilsētu braucienos pozitīvu efektu jādod virsbūvei, kura, pateicoties plašākam augstas stiprības tērauda pielietojumam, auto padara stingrāku un vieglāku, kā arī daudzrežīmu amortizatoriem.

Foto: Latvijas Gada auto

Tehnoloģijas un drošība – viss modernais klāsts

Jauna platforma Volkswagen ir pavērusi iespēju likt lietā ne vien jaunus «dzelžus», bet konsolidētā veidā piedāvāt visus modernos komforta un drošības risinājumus.

To vidū ir LED projekcijas lukturi, jau pieminētais digitālais instrumentu panelis un projekcijas displejs, Apple un Android viedierīces atbalstoša multimediju sistēma, moderna navigācija ar gida funkcijām, bagāžnieka vāks ar servopievadu, parkošanās un piekabes vadīšans palīgs, daudzrežīmu amortizācija, trīs zonu klimata iekārta, pat masāžās funckija vadītāja sēdeklī, adaptīvā kruīzkontrole u.c.

No drošības aprīkojuma jāizceļ sistēma Front Assist, kas ietver avārijas bremzēšanu pilsētā un gājēju uzraudzību, un automātiskā bremzēšana pēc sadursmes. Cits vērtīgs kolektīvās drošības papildinājums ir motora pārsegs, kas, auto saduroties ar gājēju vai velosipēdistu, pie vējstikla paceļas, tā būtiski samazinot smagu galvas traumu risku. EuroNCAP testā Tiguan ir saņēmis augstāko novērtējumu – 5 zvaigznes.

Kā jau tas ierasts, daļa no modernajām komforta ietaisēm ir par papildu maksu vai, ja tās iekļauts standarta aprīkojumā, pircējam jāizvēlas dārgāka komplektācija.

Manevrējot starp pašradītiem un svešiem konkurentiem

Tiguan cenu diapazons ir noteikts no 21 867 līdz 41 104 eiro, savukārt auto, kāds varētu patikt privātajiem pircējiem – ar 150 ZS dīzeli, pilnpiedziņu un automātisko pārnesumkārbu Comfortline izpildījumā – maksā, sākot no 32 630 eiro. Ņemot vērā, ka šo cenu vēl palielina dažāds papildu aprīkojums, jāsecina, ka Volkswagen Tiguan redz kā vēl iespēju savu produkciju pozicionēt nedaudz virs tiešajiem konkurentiem.

Salīdzinājumam – par vienu no svaigākajiem konkurentiem, KIA Sportage, pašā dāsnākajā izpildījumā, ar 185 ZS dīzeli, pilnpiedziņu un automātu – dīleris vēlas 35 790 eiro.

Tiesa, kamēr daži populāri konkurenti ir pusmūžā vai gaida paaudžu maiņu (Honda CR-V, Mazda CX-5), Tiguan sīvākie konkurenti var izrādīties «ceha kolēģi» no Spānijas un Čehijas. Seat Ateca ir nedaudz mazāks, toties ar ekspresīvāku eksterjeru, savukārt Škoda Kodiaq trumpis, kamēr ražošanā nav laists pagarinātais Tiguan XL, būs ietilpība un septiņas sēdvietas. Un tieši Škoda Kodiaq izcīnīja prestižo titulu«Latvijas Gada auto 2017».

Foto: Latvijas Gada auto

Tehnieskie dati

Volkswagen Tiguan Comfortline 2.0 TDI 4Motion DSG-7 | 1968 cm3, 4 cilindri, turbodīzelis | 150 ZS, 340 Nm | 0–100 km/h 9,3 s, 200 km/h | 5,6 l/100 km, CO 2 147 g/km | 1673 kg | EUR 32 630

«Latvijas Gada auto 2017» žūrijas viedokļi:

Māris Ozolinš, konkursa«Latvijas Gada auto» organizators, portāla iAuto.lv redaktors:«Man bija lieliska iespēja salīdzināt jauno «Tiguan» paaudzi ar iepriekšējo vienā dienā. Jāteic, ka jaunais «Tiguan» man bija pieejams «R-Line» komplektācijā, kas automobili padara stipri iekārojamāku, taču arī stipri dārgāku. Automobilis ir ļoti ērts un ietilpīgs. Pietiekoši daudz vietas aizmugurē un arī ļoti liels bagāžas nodalījums, kas būs piemērots tuvākiem un tālākiem izbraucieniem ģimenei. «Tiguan» ļoti patīkami pārsteidz vizuāli – tam vairs nav ierasti pelēkais «Volkswagen» dizains. Tas ir spilgtāks ar savu raksturu, līdz ar to būs vairāk cilvēku, kuriem tas patiks, bet arī vairāk, kuriem nepatiks. Interjers ir ļoti funkcionāls, piepildīts ar nostrādāta automobiļa sajūtu. «DSG» automātiskā pārnesumkārba pārslēdzas labi, nav jūtama aizture. Tādēļ «Tiguan» ir patīkami dinamiska braukšana, kas apvienota ar ekonomisku degvielas patēriņu, šo divu rādītāju savstarpējais balanss atkarīgs jau no autovadītāja(s). «Tiguan» ir spilgts automobilis savā segmentā ar pamatotām pretenzijām uz tirgus daļu.»

Normunds Avotiņš, TV Auto ziņu vadītājs: «Skaidrs, ka arī jaunajam Tiguan nav, teiksim, bloķējamu diferenciāļu, taču tas bauda griezes momenta vektorēšanas un ātrdarbīgākas elektronikas priekšrocības. Rezultātā jaunais Tiguan nebaidās no diagonālas riteņu izkāršanās, kas vairumam vieglo krosoveru ir pamatīgs bieds. Ierastajā vidē, proti, uz asfalta, 20 centimetru klīrenss drīzāk iedrošina apmaļu un bedru pārvarēšanas epizodēs. Automašīnas vadīšana ir patīkama, precīza un komfortabla, jo bez visa cita Tiguan var lepoties ar labu skaņas izolāciju. Agregātu izvēle jāveic ar apdomu, jo dārgākās versijas nebūt nav tās izveicīgākās - tā, piemēram, 190 ZS dīzelis mazliet nesaprotas ar DSG kārbu, kurpretim tā paša dzinēja 150 ZS izpildījums iet kā smērēts. Sēdpozīcija un pārredzamība arī ir līmenī, lai gan spoguļi varēja būt platāki, bet atlokāmais«head up»displejs ir ne visai lietderīgi iztērēti 515 eiro. Vienkāršāks priekšpiedziņas Tiguan Trendline par 22 tūkstošiem, kas nav iepriecinoša ziņa Hyundai, Kia un citu marku tirgotājiem. Lai gan Tiguan ir«good, but not great» - labs, bet ne nevainojams, pirmie iespaidi apliecina, ka Volkswagen visu izdarījis pareizi un tie, kas jauno automašīnu pasūtījuši pēc brošūras attēla, izvēlē nav kļūdījušies. Par spīti jaunajiem Škoda un Seat krosoveriem, otra tāda automobiļa kā Tiguan Volkswagen grupā nav un nebūs.»

Juris Kreicbergs, RTU docents: «Ļoti ērts automobilis. Pietiek vietas arī lielākam cilvēkam. Pilsētā vairākus desmitus kilometrus pabraucām ar eko režīmu. Redzu, ka auto cenšas sataupīt degvielu, ja jau esmu šo pogu nospiedis. Tomēr, uzstādot normālo regulējumu, motora un kārbas darbība jau liek plati smaidīt – nešķiet, ka ar manuālo vēlētos vai varētu izdarīt kaut ko labāku. Tiem, kas ir gana zinoši, ka var braukt arī sportiskāk, ir arī sportiskais režīms. Lai iegūtu pieredzi, tika nobraukts paliels gabals arī šajā režīmā, bet prieks atgriezās, pārslēdzot atpakaļ uz normālo. Paaugstināti motora apgriezieni nav tas, ko vēlos klausīties automobilī, jo nebraucām jau sporta trasē. Skaņas izolācija ļauj saklausīt motoru skaļumā, kas man patīk - iesīkstējusi iegriba - gribas sadzirdēt, kas notiek zem pārsega. Līdzbraucējam šķita, ka salona apdare varētu būt lepnāka, bet man prieks, ka maksāts tiek par perfektu automobiļa darbību, ne par īpaši izlasītiem apdares materiāliem. Meža smilšainajā ceļā pret kalnu braucu bez liekas ieskriešanās. Pretslīdes sistēmas lieliski tika galā ar mierīgu un pārliecinošu uzrāpšanos paugurā. Ja jāpiemin kaut ko, kas varēja būt labāks – pilsētā, ieslēdzot adaptīvo kruīza kontroli ar ātruma ierobežotāju, apstāšanās notiek perfekti, bet ieskrienoties, distance palielinās un Rīgas apstākļos ir liela varbūtība, ka kāds sprauksies pa vidu. Izmēģinājām stāvvietā novietošanas sistēmu. Pārsteidzošs ātrums ar kādu tiek stūrēts automobilis, izcila precizitāte, bet varēja būt brīdinājums, ka pašam jālieto bremze, citādi viss notika izbīļa režīmā.»

«Volkswagen» pārstāvja komentārs – Zigmārs Ezerietis, «Baltic Moller Import» Baltijas reģiona pārdošanas vadītājs: «Jaunais Tiguan ir jaunākais un svarīgākais Volkswagen produkts 2016. gadā un viens no četriem svarīgākajiem Volkswagen modeļiem. Ņemot vērā to, ka kompakto krosoveru segments ir viens no populārākajiem Latvijā, uzskatām ka jaunais Tiguan ir ar vislielāko izaugsmes potenciālu jaunu vieglo automobiļu tirgū Latvijā. Virkne drošības palīgsistēmu Tiguan jau ir standart aprīkojumā, tādas kā: braukšanas joslu uzturēšanas asistents«Lane Assist», sadursmes novēršanas brīdinājuma sistēma«Front Assist», atkārtotas sadursmes novēršanas sistēma«Multi-collision brake».

Interesantākais jaunums ir piekabes novietošanas palīgsistēma «Trailer Assist». Tiguan ir viens no retajiem savā klasē, kas piedāvā braucējiem 240 Zs (500 Nm) dīzeļdzinēju ar pilnpiedziņu un DSG automātisko pārnesumkārbu.

Jaunais «Tiguan» ir ieguvis starptautiskās dizaina balvas, izceļot precīzās dizaina līnijas un lietošanas ērtumu. Turklāt tam ir plašas dzinēju un transmisijas modifikāciju iespējas un viens no augstākajiem klīrensiem (200 mm) kompakto krosoveru vidū.»

Konkurss «Latvijas Gada auto» notiek kopš 1998.gada un tā mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību jaunākajiem automobiļiem Latvijas tirgū.

