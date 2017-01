TVNET apskats: Peugeot 3008 GT-line

«All eyes on you» – kamēr apkārtējie novērtē ārējo dizainu, iekšpusē uz tevi skatās viss kokpits.

Visi zina, ka braukt pa ielu sacīkšu cimdos ir tizli, jo tā būtu tikpat bezgaumīga «zīmēšanās» kā ikdienā slāt apkārt autosacīkšu zābakos. Bet ko iesākt, ja kādam «profam» patīk iezīmēt ar savu odekolonu demonstrācijas automobiļu stūres, kā muskusbrieži auru laikā ierīvē koku stumbrus? Tā kā, iekāpjot jaunajā Peugeot 3008, īsti nebija nodoma ar šķebīgi saldenu smaržu pievilināt tās pašas mātītes, nācās izvēlēties - vai nu vienreizējie polietilēna pirkstaiņi (kas, piekritīsit, izskatītos vēl dumjāk), - vai sarkanu Sparco pāris.

Visdīvainākais, ka esmu pat nedaudz priecīgs par šo neparasto starpgadījumu. Nebijis iesmaržinātā diktora parfīma pēdu, es nemūžam nebūtu uzvilcis tos cimdus, nesatvertu tajos Peugeot 3008 neapaļo stūri un nenoķertu to spilgto, reflektīvo sajūtu, ka vadu jebko, tikai ne automobili. Klēpi sēdošais, stilīgi deformētais stūresrats Nomex pirkstaiņu vīrišķīgajā tvērienā ļauj iztēloties sevi par Reini Nitišu rallijkrosa kokpita dārdošajā ellē vai Ņikitu Ļijcu klaustrofobiskajā Formula 4 ātrumlaivas kokpitā. Tehnokrātiskais Peugeot 3008 interjers pēc durvju aizvēršanas hermētiski apskauj vadītāju, un acu priekšā pamostas avatārs virtuāla mērskalu paneļa izskatā. Un, atšķirībā no Volkswagen un Audi, šeit par to nav jāpiemaksā.