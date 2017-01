BMW 5.sērijas vēsturiskais lidojums

Teju 7,9 miljoni pārdotu BMW 5.sērijas automobiļu ir rādītājs, lai droši teiktu, ka auto ražotājs ir pratis gan nodrošināt kvalitāti, gan uzrunāt potenciālo klientu, uzskata «Inchcape Motors Latvia» BMW Tirdzniecības vadītāja Kristīne Nesaule.

Izrādās, šīs sērijas spēkratiem ir daudz senāka vēsture un pat ar saknēm Latvijā nekā varētu šķist. «Jau pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu beigās Latvijas auto entuziasti varēja traukties pa ielām ar BMW 5.sērijas «vectētiņu», proti BMW 320,» piebilst Nesaule.

Tuvojoties dienai, 11.februārim, kad Latvijā būs pieejama 5.sērijas BMW jaunākā, proti, septītā paaudze, atskatīsimies uz šā modeļa attīstību caur tā vēsturiskajām reklāmām.

BMW 320 - Brauciena brāzmainais spēks trīsdesmitajos

BMW visos laikos ir asociējies ar jaudu un motora spēku. Jau tad to lieliski prata izmantot toreizējais BMW ģenerālpārstāvis «E.Daniels».

Divdurvju «seniors» ar sešu cilindru motoru, 45 zirgspēku jaudu un četriem ātrumiem pie patērētājiem pirmo reizi nonāca trīsdesmito gadu beigās, tam laikam tas bija moderns auto, cenu ziņā pieejamāks nekā iepriekšējie modeļi, vienlaikus - orientēts uz augšējo vidusslāni. Savulaik saražoti mazliet vairāk nekā 4000 šo oldtaimeru un cena bija ap 5250 reihsmarkām (pēc mūsdienu kursa aptuveni 37,5 tūkstoši eiro).

Laikmetā pirms TV un interneta vēl lielāka nozīme bija lipīgiem saukļiem. Par to bija padomājis arī «E.Daniels» - ātrums ir rotaļa, baudāmi izbraucieni kalnos, BMW automobiļu rūpīgais izkārtojums Jūs lutina ar savu daudzpusību un īstumu! Un galu galā - «Kas brauc BMW automobilī, brauc labi un lietišķi, kas brauc BMW automobilī - gūst vairāk no brauciena!»

Jaunā klase - visātrākais no ātrākajiem sešdesmitajos

BMW «New Class» jeb «Jaunā klase» bija jauns pavērsiens koncerna vēsturē, kas palīdzējauzņēmumam atgūties no 1950.gada finanšu krīzes un pieteica BMW kā sporta sedanu klases līderi.

Pirmais šīs klases celmlauzis BMW 1500 bija tieši tas, kas klientiem pietrūka. Ekskluzīvu un dārgu auto pirktspēja kritās, taču pieprasījums pēc augstas kvalitātes vidēja lieluma sedaniem palielinājās. BMW 1500 bija bija aprīkots ar modernu četru cilindru motoru M10, kas bija viens no Bavārijas autoražotāja komerciāli veiksmīgākajiem motoriem. Turklāt tajā pirmo reizi izmantota tā laika BMW dizaina nodaļas direktora Vilhelma Hofmeistara vārdā nosauktā aizmugures statnes forma, proti, «Hofmeistara izliekums», ko joprojām izmanto BMW auto dizainā.

Savukārt 1966. gadā Bavārijas Valsts Operā uzņēmuma 50. gadadienas svinībās tika prezentēts divu durvju BMW 1600, kas bija vēl sportiskāks un vēl ātrāks. Jaunu elpu ieguva arī mārketinga un reklāmas stratēģijas. BMW 1600 reklāmās zīmols sāka ievīt humoru, tās kļuva izaicinošākas, taču saglabāja informatīvo funkciju un radīja pārliecību par zīmola pārākumu pār citiem. BMW solīja radīt «Vislabāko vadītāja mašīnu» – kas pirmo reizi izskanēja kā reklāmas sauklis. Vienpadsmit gados tika pārdoti vairāk nekā 350 000 «Jaunās klases» automobiļi.

BMW 1600 reklāma

E12 - pirmais no pirmajiem

Piektās sērijas pirmā paaudze. Kāpēc tieši piektā? Jo tas piektais bija uz «Jaunās klases» sērijas bāzes attīstītais modelis. Tā dizains tika patapināts no 1970.gadā Ženēvas auto šovā prezentētā konceptauto «BMW 2200 TI Garmisch». Šo modeli kopumā ražoja aptuveni 12 gadu (Dienvidāfrikā līdz pat 1984.gadam) - šajā laikā pārmaiņas kā vizuālās, tā tehniskās piedzīvoja ne vien pats auto, bet arī zīmola komunikācija. Aizvien humors, taču pievienojot mazliet šoka un «melnuma» piegaršu, lai asprātīgi stāstītu par jauninājumiem.

BMW 535i

Neapmaldījies tulkojumā astoņdesmitajos

1981.gadā dzimst otrā BMW 5.sērijas paaudze E28 ar mainītām lukturu formām, uzlabotiem buferiem un tā laika jaunumu - dīzeļa motoru. Savukārt 1988.gadā dienasgaismu ierauga trešā paaudze E34, kuru mēdz uzskatīt par vienu no uzticamākajiem BMW modeļiem. Izskats ir mazliet plūdenāks nekā tā priekšgājējam un tehniskie uzlabojumi (gaisa spilveni, ABS bremžu sistēma un izturīgs korpuss) padarīja to par vienu no drošākajiem auto uz ceļa.

Tikmēr vizuālajā komunikācijā 5.sērijai tiek piedēvēti mazliet mītiski spēki, TV reklāmās izmantojot tumšas krāsas un askētismu. Zīmols uzsver savu spēju pārvarēt dažādas krīzes - enerģijas, ekonomikas, automatizācijas identitātes, kā arī tā uzticamību un unikalitāti. Pats reklāmas stils ir nopietns un ikkatru jautājumu pavērš nosvērtā dokumentālajā filmā.

5.sērijas BMW reklāma

Kāpēc peldēt cauri dzīvei, ja vari traukties deviņdesmitajos?

Savukārt 1996.gadā pie pircējiem nonāk 5.sērijas ceturtās paaudzes E39 modeļi. Tie ir kļuvuši augstāki un garāki, tajos parādās vairāk elektronikas, kā arī vairāk pasažieru aizsardzības sistēmu, laika gaitā tika uzlaboti arī priekšējie un aizmugurējie lukturi, auto kļuva aizvien jaudīgāks.

Deviņdesmitajos gados 5.sērijas reklāmas aizvien vairāk saista ar dzīvesstilu, pārliecinoši runājot par automašīnas stiprajām pusēm, kuras izturēs jebkuru testu - sarežģītus serpentīna ceļus, šaurus tuneļus vai asus «u veida» pagriezienus.

5.sērijas BMW reklāma no deviņdesmitajiem

Ātrums ir rotaļa, taču bez kompromisiem drošībai

Taču 21.gadsimta sākumā 5.sērijas komunikācija krasi mainījās, saglabājot vien emocionālo saikni ar zīmolu. Piemēram, šī drukātā BMW 5.sērijas E60 reklāma par pašu automašīnu nepasaka neko, taču norāda, ka šī sērija ir tikpat nozīmīgs sasniegums kā rata izgudrošana. Savukārt video kārdina ar pievilcīgām līnijām, filigrānu un aizraujošu ātrumu.

Un ne velti - izrādās, ka tieši šī paaudze kļuva par 5.sērijas «bestselleru». Tās tehniskie un tehnoloģiskie uzlabojumi bija soli priekšā iepriekšējās paaudzes modeļiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta drošības uzlabojumiem.

BMW 5.sērija (2008)

Jaunā 7.paaudze ar jaunu elpu

Jau pavisam drīz arī Latvijā septītā BMW 5.sērijas sedanu paaudze pārsteigs ar jaunām, sportiski elegantām līnijām, vēl spēcīgāku dinamiku, nepārspējamām vadības sistēmām un inovatīvu operētājsistēmu.

Pateicoties vieglākam dizaina konceptam, kurā vairāk izmantots alumīnijs un augstas izturības tērauds, auto ir kļuvis par 100 kilogramiem vieglāks, salīdzinot ar saviem priekštečiem. Turklāt, šis modelis ir spēris vēl vienu soli tuvāk pašbraucošajiem auto - tas ne vien var vadīt sevi pats un pat pie ātruma 200 km/h noturēt automašīnu joslas vidū, bet arī piedāvā joslas kontroli un ātruma ierobežošanas iespēju.

