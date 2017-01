Automobiļu vadītāj ne reti nonāk situācijās, kad pa galveno ceļu ir tik intensīva satiksme, ka uz tā izbraukt ir faktiski neiespējami.

Jo īpaši sarežģīti tas ir uz ceļiem ar lielu vidējo braukšanas ātrumu, bet, ja automobiļi veido sastrēgumu un tikai lēnām virzās uz priekšu, pastāv varbūtība, ka kāds no to vadītājiem būs pietiekami apķērīgs, lai piebremzētu un palaistu no sānceļa piebraukušo auto.

Šāda situācija redzama zemāk pievienotajā video, kur kāda Subaru vadītājs kautrīgi cenšas tikt uz galvenā ceļa, taču acīmredzot ir pietiekami apmulsis, ka piemirst par šķērsojamo joslu skaitu un dažu sekunžu laikā izraisa vismaz divas avārijas situācijas.

