Noskaties: ar BMW M760Li xDrive no 0 līdz 200 km/h

Jau pats automašīnas nosaukums BMW M760Li xDrive liek nojaust, ka runa ir par ļoti iekārojamu auto, un tā tam arī būtu jābūt.

BMW M760Li xDrive ir zīmola flagmanis, un tam ir virkne atšķirību, ja salīdzina ar standarta 7. sērijas automobiļiem. Lielākā no tām meklējama motora telpā, kur iemājojis 6,6 litru V12 turbo motors kā Rolls-Royce Wraith, Ghost un Dawn.

Šis spēka agregāts pie 5500 apgriezieniem minūtē maksimāli attīsta 610 ZS, savukārt tā maksimālais griezes moments ir 800 Nm (pie 1550 apgr./min.). Tā kā auto ir apgādāts ar pilnpiedziņas sistēmu, motora vilkmi iespējams izmantot krietni efektīvāk nekā aizmugures piedziņas modelī, un tas izpaužas dinamikas rādītājos.

Motors, būdams sajūgts ar atbilstoši uztūnētu, nedaudz agresīvāku astoņu pakāpju automātisko pārnesumkārbu no ZF, spēj 100 km/h atzīmi sasniegt 3,7 sekundēs. Gluži neticami, jo parasti ar šādiem dinamikas rādītājiem saistās tādi vārdi kā M4, Aventador, R8 V10 Plus, GT-R un tamlīdzīgi, bet šeit ir runa par limuzīnu, kura aizmugurējā sēdeklī iespējams atlaisties un izstiepties. Turklāt ne jau šķērsām, bet gan garenvirzienā.

Ar BMW M760Li xDrive no 0 - 200 km/h

BMW M760Li xDrive maksimālais ātrums ir 250 km/h un, protams, tiek elektroniski ierobežots. Ja ir vēlme un kādreiz var rasties nepieciešamība pa autobāņiem skriet ātrāk, par papildu samaksu var uzstādīt M Driver’s Package, kas paredz arī maksimālā ātruma robežas pacelšanu līdz 305 km/h.

To, cik ātrs ir šis auto, kurā svarīgākais tomēr ir komforta līmenis, lieliski demonstrē BMW M760Li xDrive pirmajos testos sacīkšu trasē netālu no Palmspringsas (Kalifornija, ASV) uzņemtais vācu portāla Bimmertoday.de video. Tā autori apgalvo, ka drošības prasību un ASV likumu ievērošanas nolūkā jaunā BMW flagmaņa dinamikas pārbaude notikusi slēgtā trasē un ar BMW instruktoru pie auto stūres. To, cik īsā laika laikā viņam izdevās paātrināties līdz vairāk nekā 200 kilometriem stundā, skaties pievienotajā video. Bet, kad noskaties, vari sākt domāt par finansējuma meklēšanu, jo BMW M760Li xDrive bāzes cena Vācijā būs 166 900 eiro.

