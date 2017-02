Septiņi Latvijas autobraucēju grēki

Pārlieku piesardzīga braukšana, noslinkota vējstiklu slotiņas nomaiņa, īslaicīga stāvēšana neatļautā vietā ar avārijas gaismas signalizāciju – šie, lai gan šķietami nelieli šoferu grēki, patiesībā var kļūt par cēloni smagiem ceļu satiksmes negadījumiem.

Lēnāk nav drošāk

Uzskatīt, ka tikai ātra braukšana rada bīstamas situācijas uz ceļa, ir maldīgi – arī lēna pārvietošanās var būt tikpat riskanta kā ātruma pārsniegšana. Īpaši to varētu attiecināt uz nepiemērota ātruma izvēli, braucot pa otro joslu. Šādi tiek traucēta ne tikai pārējo satiksmes dalībnieku iekļaušanās kopējā plūsmā, bet arī provocēti citi šoferi veikt asus manevrus, piemēram, apdzenot, kas savukārt var izraisīt avārijas situācijas.

Reklāma

Pagrieziena signāls – lieka greznība

Pagriezienu nerādīšana vai novēlota rādīšana ir grēks, kas, autovadītājiem, iespējams, to pat nezinot, ietekmē ne tikai satiksmes plūsmu, bet arī gājēju drošību, šķērsojot ielu neregulējamā krustojumā. Pagriezienu rādītāju ignorēšana bieži vien raisa pārpratumus arī pie apdzīšanas un joslu maiņas, kas nereti rezultējas satiksmes negadījumā.

Ragavas taisi vasarā

Apdrošināšanas sabiedrības ERGO speciālistu novērojumi liecina, ka vismaz 50% ziemas periodā notikušo negadījumu varētu novērst, ja automobiļu īpašnieki savlaicīgi būtu sagatavojoši transportlīdzekļus atbilstoši ziemas periodam raksturīgiem laikapstākļiem, kā arī ievērotu tiem piemērotu braukšanas stilu. Valsts policija no pērnā gada 1. decembra līdz šī gada 31. janvārim par braukšanu ar vasaras riepām sastādījusi 39 administratīvo pārkāpumu protokolus. Nepiemērotas riepas bijušas par iemeslu šajā laikā notikušajiem 12 ceļu satiksmes negadījumiem.

«Kamēr vēl braucam ar vasaras riepām, pat visplānākā ledus kārtiņa var radīt satiksmei bīstamus apstākļus. Turklāt vasaras riepas savu funkcionalitāti sāk zaudēt jau brīdī, kad gaisa temperatūra noslīd zem +7 grādu atzīmes,» uzsver Ivars Vismanis, ERGO Atlīdzību regulēšanas departamenta direktors.

Avārijas gaismas signalizācija – brīvbiļete

Ar vēlmi ietaupīt naudu un laiku stāvvietas meklēšanā bieži vien ielu malās novērojami auto ar ieslēgtu avārijas gaismas signalizāciju. Kāds šajā situācijā noteikti atpazīs sevi un atzīsies, ka pārkāpis ceļu satiksmes noteikumus, lai ātri ieskrietu veikalā pēc piena, izņemtu naudu no bankomāta vai pārmītu dažus vārdus ar satikto paziņu.

Risks ne vienmēr attaisnojas

Lai gan OCTA polise ir obligāta, šoferīši ne vienmēr godprātīgi parūpējas par tās iegādi laicīgi – policija pērn sastādījusi teju 10 000 administratīvo pārkāpumu protokolus par piedalīšanos ceļu satiksmē bez tās. «Nereti otra puse mēdz arī piekrist afērai iesniegt saskaņoto paziņojumu par notikušu avāriju apdrošinātājam dažas dienas pēc avārijas, kad vainīgais ir iegādājies OCTA polisi. Iemesls šādam lēmumam ir uzskats, ka cietušais var nesaņemt atlīdzību – tomēr tā nav. Atlīdzība cietušajai pusei tiks izmaksāta jebkurā gadījumā no Garantijas fonda, un pēc tam tā tiks piedzīta no vainīgās personas,» stāsta I.Vismanis. Svarīgi atcerēties, ka šāds gadījums ir apdrošināšanas krāpšana un par to abām pusēm var tikt piemērota kriminālatbildība.

Savi noteikumi stāvvietās un degvielas uzpildes stacijās

Aplami tiek uzskatīts, ka vietās, kur nav intensīvas satiksmes, uzmanība jākoncentrē mazāk. Tā vietā, lai ievērotu labās rokas likumu, autostāvvietās un degvielas uzpildes stacijās šoferi nereti vadās pēc šķietami platākās un lielākās brauktuves, uzskatot to par galveno. Tāpat autovadītāji tieši šajās teritorijās grēko ar dubultu pārliecināšanos atpakaļskata spoguļos – divu vienlaicīgi atpakaļgaitā braucošu auto sadursme ir viens no biežākajiem fiksētajiem apdrošināšanas gadījumiem, kad tiek fiksēta dalītā atbildība.

Auto darbina ne tikai motors

Ir cilvēki, kuri domā, ka par auto jāsāk uztraukties tikai tad, kad no tā dzirdami dīvaini trokšņi, sāk parādīties dūmu mutuļi vai sliktākajā gadījumā – tas noslāpis nekurienes vidū. Vējstiklu slotiņas, auto lukturu apkope un piemērotu spuldžu izvēle, logu tīrīšanas un dzinēja dzesēšanas šķidrums, eļļa – šie ir tikai daži no aspektiem, kuriem regulāri jāseko līdzi sava auto tehniskā stāvokļa uzturēšanā.

Laicīgi neatrisināta ķibele, kas sākotnēji šķitusi maznozīmīga, laika gaitā var radīt gana daudz problēmu, tāpat arī šķietami maza atkāpe no ceļu satiksmes noteikumiem var izraisīt bīstamu situāciju domino efektu.

Materiāls tapis sadarbībā ar Drošas braukšanas skolu un apdrošināšanas sabiedrību ERGO

Saistītie raksti