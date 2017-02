Novērošanas kameras Ķīnā fiksējušas incidentu, kurā kādai mātei un viņas bērnam gandrīz uzkrīt auto.

Vispirms auto, kura vadītājs braucamo neesot spējis apturēt, lēnām sāk ripot atpakaļgaitā un māti ar bērnu izspiež cauri aizsargbarjerām, un viņi no vairāku metru augstuma nokrīt uz asfalta. It kā ar to būtu par maz, auto turpina ripot un arī nokrīt aiz margām, bet laimīgā kārtā ne virsū cietušajiem. Kāds ir nepatīkamā notikuma iznākums, aģentūra Reuters pagaidām neprecizē.

