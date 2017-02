Stindzinoši kadri: auto gandrīz uzkrīt mātei ar bērnu

Novērošanas kameras Ķīnā svētdien fiksējušas incidentu, kurā kādai mātei un viņas bērnam gandrīz uzkrīt auto.

Vispirms auto, kura vadītājs braucamo neesot spējis apturēt, lēnām sāk ripot atpakaļgaitā un māti ar bērnu izspiež cauri aizsargbarjerām, un viņi no vairāku metru augstuma nokrīt uz iebrauktuves pazemes stāvvietā. It kā ar to būtu par maz, auto turpina ripot un arī nokrīt aiz margām, bet laimīgā kārtā ne virsū cietušajiem. Kā vēsta Reuters, sieviete incidentā guvusi vairākus lūzumus, savukārt bērns bijis bezsamaņā.

