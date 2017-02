0-400-0 km/h mazāk nekā 60 sekundēs

Jaunā hipermašīna Chiron spēj no vietas līdz 250 jūdzēm (402,3 km/h) stundā paātrināties un pēc tam apstāties mazāk nekā minūtes laikā. Par to mikroblogošanas vietnē Twitter izteicies viens no izdevuma Evo žurnālistiem, kuram bijusi tikšanās ar Bugatti vadītāju Volfgangu Dirheimeru.

Foto: Bugatti

Tai pašā laikā precīzus skaitļus, cik sekundes Chiron vajadzīgas, lai sasniegtu 400 km/h, un cik - lai nobremzētu, kompānijas vadītājs gan nav nosaucis.

Tāpat nav skaidrs, vai Chiron paātrināšanās spēja būs uzskatāma par rekordu. Uz to pretendē arī nelielais zviedru uzņēmums Koenigsegg, kas apgalvo, ka 1500 zirgspēku hiperauto Regera līdz 400 km/h spēj paātrināties vien 20 sekundēs.

Foto: Bugatti

Bugatti Chiron debitēja 2016.gadā. Auto ir aprīkots ar 8 litru W16 turbo motoru, kurš attīsta 1500 zirgspēkus, septiņu pakāpju divsajūgu pārnesumkārbu un oficiāli līdz 100 km/h paātrinās 2,5 sekundēs. Lai sasniegtu 200 km/h, Chiron nepieciešamas 6,5 sekundes, bet 300 km/h - 13,6 sekundes.

Automobiļa maksimālais ātrums tiek elektroniski ierobežots pie 420 km/h atzīmes, lai gan spidometrā ir iedaļas līdz 500 km/h. Tāpat kā Veyron, arī Chiron ir īpaša atslēga un braukšanas režīms, kas jāieslēdz, lai sasniegtu maksimālo ātrumu.

Twitter

Had dinner with Bentley and Bugatti boss Wolfgang Durheimer on Monday. He told me the Chiron does 0-250mph-0 in sub 60 seconds.— Dan Prosser (@TheDanProsser) February 15, 2017