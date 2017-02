Kad «makgaiverene» vairs nelīdz

Kā zināms, pasaulē nav lietu, ko nevarētu salīmēt ar pelēko izolācijas lentu. Ja nu tomēr tāda atrodas, talkā nāk Tesa.

Tesa ir viens no lielākajiem un pazīstamākajiem līmlentu un izolācijas lentu ražotājiem, kura produktu klāstā ir neskaitāmi izstrādājumu, dažkārt ar visai šauru un specializētu pielietojumu. Taču dažas Tesa lentas ir kā radītas automobiļiem un autobraucējiem. Tā piemēram, Tesa Hook & Loop noder dažādu priekšmetu, piemēram, aptieciņas nostiprināšanai. Viena lentas puse ir parastais lipeklis, tautā saukts arī par klipsi, savukārt otra klāta ar ļoti spēcīgu līmi. Lai izbeigtu kaitinošo priekšmetu pārvietošanos pa bagāžnieku, nepieciešama vien Hook & Loop lenta un auduma virsma, pie kā pieķerties lipeklim. Šī metode ir tik efektīva un vienlaikus lēta, ka to plaši izmanto arī automobiļu rūpnīcas aprīkojuma, piemēram, gaisa kompresoru nostiprināšanai. Nostiprināšanas lentas paveids ir Tesa On & Off lenta ar vienpusēju Velcro pārklājumu (aptuvenā cena – 2,80 eiro).

Foto: Publicitātes foto

Ekstrēms spēks ekstremālai situācijai

Ja rodas nepieciešamība nostiprināt vai piestiprināt patiešām smagus un neparocīgus priekšmetus, Tesa iesaka lietot auduma līmlenti Extra Power. Produkta etiķete demonstrē, ka ar 10 m garo un 5 cm plato lentu var sastiprināt dēļu ķīpu un pat pielīmēt nokritušu automobiļa bamperi! Šī līmlenta ir mitrumizturīga. Pavisam neparasts izstrādājums ir pašvulkanizējoša līmlenta, kas spēj ieņemt aptītās virsmas formu, un novērst ūdens sūci vai citas neikdienišķas ķezas. Varbūt tāpēc uz tās iepakojuma rakstīts Extreme Conditions. Ar šiem un citiem Tesa līmlentu veidiem iespējams iepazīties oficiālā izplatītāja Getz Nordic mājaslapā.

Foto: Publicitātes foto