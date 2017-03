Fotostāsts: kā top pasaulē ātrākais auto

Foto: Bugatti

Vietu Molsheimā, Francijā, kur top pasaulē ātrākie sērijveida auto Bugatti Chiron, par rūpnīcu saukt nebūtu pieklājīgi. Tas ir ateljē, kurā strādā daži desmiti speciālistu un gadā tiek saražoti tikai 70 Chiron. Katrs no tiem maksā vismaz 2,4 miljonus eiro. Summa nav maza, taču, ņemot vērā mašīnas ekskluzivitāti, sarežģītību, izmantotos materiālus un uzmanību, ar kādu salikts katrs no automobiļiem, lai ar to atbilstošos apstākļos attīstītu krietni vairāk par 400 kilometriem stundā, cena ir adekvāta. To apliecina arī fakts, ka Bugatti jau saņēmuši 250 Chiron pasūtījumus, bet kopumā kompānija paredzējusi izlaist tikai 500 modeļa eksemplārus. Piedāvājam Jums īsu fotostāstu, lai gūtu ieskatu Chiron tapšanas procesā un apstākļos.