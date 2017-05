Padomi, kā nomazgāt auto par diviem eiro

Sadarbībā ar banku Citadele, Latvijā turpina attīstīties automašīnu pašapkalpošanās automazgātavu tīkls «Wash & Drive». Šobrīd klientiem pieejamas jau astoņas stacijas. Prasmīgi un veikli rīkojoties, pašapkalpošanās automazgātavā mašīnu tīru iespējams nomazgāt vien par pusotru, diviem eiro. «Wash & Drive» eksperti sniedz 7 vērtīgus padomus, kas ļaus auto nomazgāt ne vien tīru, bet arī izdarīt to ātri, tātad – arī lēti.

Lai auto mazgāšana būtu ērtāka, vieglākas būtu darbības ar «pistoli» un tai piestiprināto ūdens cauruli, auto ieteicams novietot boksā pa vidu. Sākot mazgāšanu ieteicams ievērot secīgumu un neaizmirst par veiklību. Atklājam kārtību un laika limitu, kuru ievērojot, auto iespējams nomazgāt samaksājot vien 2 eiro.

1. solis - priekšskalošana

Pirmā mazgāšanas programma – priekšskalošana, lai atmiekšķētu visus netīrumus no auto virsbūves un to būtu vieglāk nomazgāt. Skalošanas procesā «pistole» ir jātur aptuveni 30 cm attālumā no automašīnas virsmas. Process notiek ar augstu spiedienu un speciālu mazgāšanas līdzekli, kas atvieglo tālāku auto mazgāšanas procesu. Šis, tā pat kā pārējie soļi, ir jāsāk no mašīnas augšpuses, lai visi netīrumi notek no auto.

Skalošanas līdzeklim pievienotie ķīmiskie līdzekļi aizsargā arī auto lakoto virsmu no dažādiem skrāpējumiem, kas varētu rasties turpmākajos mazgāšanas soļos.

Lai iekļautos 2 eiro cenā par visa auto mazgāšanu – 1. solis jāpaveic 40 sekundēs.

2. solis – vējstikla mazgāšana

Auto mazgāšana, ja nepieciešams, jāsāk ar vējstikla attīrīšanu no kukaiņiem. Mazgāšanas procesā tiek izmantots speciāls kukaiņu šķīdinošs līdzeklis, kas ir piejaukts ūdenim. Šī posma laikā «pistole» ir jātur aptuveni 30 cm attālumā no priekšējā stikla. Lai iekļautos 2 eiro cenā par visu mazgāšanu – 1. solis jāpaveic 65-80 sekundēs.

Ja kukaiņu šķīdināšana nav nepieciešama – savu auto vari nomazgāt 2 eiro vērtībā.

3. solis – riteņu mazgāšana

Auto mazgāšana jāturpina ar riteņiem – tiem jāuzklāj speciāla ķīmija, kas notīra bremžu putekļus. Ir nepieciešamas aptuveni 2 minūtes, lai līdzeklis iedarbotos.

Lai iekļautos 2 eiro cenā par visa auto mazgāšanu – 3. solis jāpaveic 30 - 40 sekundēs.

Kamēr ķīmija «strādā» uz riteņiem var ķerties pie nākamā soļa.

4. solis – putu mazgāšana

Vienīgais solis, kad ir jāpārslēdzas uz otru «pistoli» ar speciālu birstes uzgali, kam ir ļoti mīksti sari. Šajā solī vairs netiek izmantots augstspiediena ūdens. Putu mazgāšanu drīkst veikt tikai pēc auto skalošanas, pretējā gadījumā auto lakotā virsma var tikt saskrāpēta. Putu mazgāšanas laikā tiek veikta auto virsmas padziļināta tīrīšana. Lai efekts būtu spēcīgāks un kvalitatīvs, ar aktīvajām putām jānoklāj visa automašīnas virsma.

Lai iekļautos 2 eiro cenā par visa auto mazgāšanu – 4. solis jāpaveic 60 sekundēs.

5. solis – mazgāšana ar augstspiediena strūklu

Tiek izmantota augstspiediena «pistole», kuru šoreiz jācenšas turēt aptuveni 50 cm attālumā no auto virsmas. Šoreiz izmanto aukstu, cietu ūdeni, kurš labāk noskalo netīrumus. Šī soļa beigās tiek noskalota arī ķīmija no riteņiem, kas savu darbu jau paveikusi un vairs nebūs vajadzīga nekāda beršana.

Lai iekļautos 2 eiro cenā par visa auto mazgāšanu – 5. solis jāpaveic 35 - 45 sekundēs.

6. solis – vaskošana

No pistoles tiek padots karstais ūdens ar speciāli izstrādātu vasku, kas izstrādā stabilu aizsargkārtiņu metāla virsmām. Tas ir svarīgi ne vien no mašīnas kosmētiskā viedokļa, bet arī tādēļ, ka vaska kārtiņa ļaus auto ilgāk palikt tīram, netīrumi uz virsmas uzkrāsies lēnāk, turklāt nākamajā mazgāšanas reizē, auto varēs nomazgāt ātrāk. Vaskošana ir arī būtiska no auto ilgmūžības viedokļa.

Vaskojot, pistole jātur vismaz 80 centimetru attālumā no automašīnas virsmas. Vaskošana, tāpat kā pārējie soļi jāsāk no augšas.

Lai iekļautos 2 eiro cenā par visa auto mazgāšanu – 6. solis jāpaveic 20-25 sekundēs

7. solis - spodrināšana

Automašīnas spodrināšanas ar īpaši mīkstu, demineralizētu ūdeni neatstāj nosēdumus un automašīnai ļaus izskatīties īpaši spodrai un tīrai. Īpašais ūdens nodrošina spodru automašīnas virsbūvi uz kuras nepaliek pleķi, kas citādāk rodas, ja auto pēc mazgāšanas kārtīgi nenoslauka. Lai noslēdzošais auto mazgāšanas posms garantētu lielisku rezultātu, «pistoli» jātur vismaz 80 centimetru attālumā no auto virsmas.

Lai iekļautos 2 eiro cenā par visa auto mazgāšanu – pēdējais solis jāpaveic 30-35 sekundēs.