Tezē jauniešu tikšanās laikā Rīgā paredzēti satiksmes ierobežojumi

Saistībā ar 39.Eiropas jauniešu tikšanos Rīgā, ko organizē Tezē kopiena, no 27.decembra līdz 1.janvārim galvaspilsētas centrā paredzēti satiksmes ierobežojumi, informēja Rīgas domē.

No 28.decembra plkst.7 līdz 1.janvāra plkst.18 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (izņemot pasākuma dalībnieku, sabiedrisko un operatīvo transportu) Grostonas ielas posmā no Mālpils ielas līdz Jāņa Dikmaņa ielai un Strēlnieku laukuma autostāvvietā.

No 27.decembra plkst.20 līdz 1.janvāra plkst.18 tiks aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt (izņemot pasākuma dalībnieku, sabiedrisko un operatīvo transportu) Aspazijas bulvārī (parka pusē) no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības pieminekļa laukumam un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī (parka pusē) no Brīvības pieminekļa laukuma līdz Krišjāņa Valdemāra ielai.

Savukārt no 28.decembra plkst.7 līdz 1.janvāra plkst.18 transportlīdzekļiem būs liegts apstāties un stāvēt Zunda krastmalas abās pusēs, posmā no Paula Valdena ielas līdz nobrauktuvei no Vanšu tilta uz Ķīpsalu, Paula Valdena ielas posmā no Ķīpsalas ielas līdz Zunda krastmalai, Grostonas ielas labajā pusē, posmā un virzienā no Jāņa Dikmaņa ielas līdz Sporta ielai (izņemot ārpus brauktuves izvietotās stāvvietas).

Tāpat šai laikā būs aizliegts apstāties un stāvēt Zemitāna ielas labajā pusē, virzienā no Krišjāņa Barona ielas līdz Aleksandra Čaka ielai, kā arī Čaka ielas 20 metru posmā no krustojuma ar Zemitāna ielu un no ēkas Čaka ielā 143 līdz Pērnavas ielai, Sporta ielas labajā pusē, virzienā no Grostonas ielas līdz Skanstes ielai, Rūpniecības ielas labajā pusē (izņemot ārpus brauktuves izvietotās stāvvietas), un Rūpniecības ielas kreisajā pusē 20 metru posmā sākot no krustojuma ar Elizabetes ielu.