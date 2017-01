Apledojuma veidošanās šorīt vietām apgrūtina braukšanu

Šorīt braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem vietām apgrūtina apledojuma veidošanās, aģentūru LETA informēja VAS «Latvijas Valsts ceļi».

Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 47 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti Ainažu virzienā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Siguldas virzienā no Rīgas līdz Līgatnei, Valmieras virzienā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam un Daugavpils virzienā no Rīgas līdz Lielvārdei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Rīgas, Kuldīgas, Limbažu, Ogres un Talsu apkārtnēs.

Dienas laikā teritorijas lielākajā daļā daudzviet gaidāmi nokrišņi slapjš sniegs, sniegs.

«Latvijas Valsts ceļi» atgādina, ka grants ceļi joprojām var būt grūtāk izbraucami, slapjā laikā grants ceļu segas virskārta atkūst un pārmitrinās, tajā sāk strauji veidoties defekti, ceļi zaudē savu nestspēju. Kamēr grants ceļš nav apžuvis, bedrīšu un risu veidošanos nav iespējams uzreiz novērst, jo, uzbraucot ar smago tehniku un greiderējot pārmitrināto ceļu, situāciju var tikai pasliktināt un pilnīgi sabojāt ceļu. Grants segumu greiderē tikai tad, kad segums ir apžuvis.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, autovadītāji tiek aicināti izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.

