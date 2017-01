Sniegs un apledojums šorīt daudzviet apgrūtina braukšanu

Šorīt sniegs un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VAS «Latvijas Valsts ceļi».

Sniegotos un apledojušos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Šorīt uzturēšanas darbos iesaistītas 176 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Šobrīd braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti Ainažu un Veclaicenes virzienos visā posma garumā, uz Rīgas apvedceļa no Baltezera līdz Saulkalnei un no Salaspils līdz Babītei, Valmieras virzienā no Murjāņiem līdz Strenčiem, kā ar Daugavpils virzienā no Rīgas līdz Pļaviņām. Tāpat arī no Nīcgales līdz Paterniekiem, no Jēkabpils līdz Rēzeknei, no Rēzeknes līdz Medumiem, kā arī uz Daugavpils un Rēzeknes apvedceļiem.

Ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem jārēķinās arī Jelgavas virzienā no Jelgavas līdz Meitenei, Liepājas virzienā no Kalnciema līdz Grobiņai un Ventspils virzienā no Kūdras līdz Usmai.

Uz reģionālajiem autoceļiem apmierinoši braukšanas apstākļi ir Alūksnes, Bauskas, Gulbenes un Ludzas apkārtnē.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi dienā daudzviet snigs, bet valsts centrālajos rajonos snigs stipri un snigšanas laikā būs pasliktināta redzamība.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, autovadītāji tiek aicināti izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.

