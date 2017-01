Rīgā izveidojušies smagi sastrēgumi

Sniega dēļ uz valsts galvenajiem autoceļiem braukšana ir apgrūtināti, savukārt Rīgā vairumā ielu izveidojušies sastrēgumi, liecina «Latvijas valsts ceļu» (LVC) operatīvā informācija, kas tiek apkopota sadarbībā ar «Waze.com».

Uz valsts galvenajiem autoceļiem satiksme gandrīz visur ir apgrūtināta. Stipri apgrūtināta tā ir autoceļa A10 jeb Ventspils šosejas posmā no Strazdes līdz Desuciemam.

Savukārt apmierinoši braukšanas apstākļi ir tikai autoceļa A9 jeb Liepājas šosejas posmā no Skrundas līdz Grobiņai, kā arī autoceļa A3 jeb Valmieras šosejas posmā no Strenčiem līdz Valkai un autoceļa E77 posmā no Virešiem līdz Veclaicenei.

Galvaspilsētā smagi vai nekustīgi sastrēgumi izveidojušies uz teju visām centra ielām. Tāpat nekustīgs sastrēgums pašreiz izveidojies uz Vanšu tilta, Akmens tilta un Dienvidu tilta. Pārdaugavā lēna transporta kustība notiek uz Slokas ielas un Ulmaņa gatvē, kā arī atsevišķos posmos Ziepniekkalna ielā un Mūkusalas ielā.

Jau ziņots, ka ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 206 AS «Latvijas Autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības, kuras tīra ceļus un kaisa tos ar pretslīdes materiāliem.

LVC informē, ka valsts centrālajā daļā strādāja 61 tehnikas vienība, Kurzemē 90, Latgalē 43, savukārt Vidzemē - 12.

Savukārt Rīgā uz ielām strādā 59 ziemas tehnikas vienības. Pašreiz turpinās maģistrālo ielu tīrīšana, bet naktī tiks tīrītas arī rajonu ielas.