Saistībā ar Dārziņos notikušo auto un vilcienu sadursmi aizdomas krīt uz pašu auto īpašnieku

Otrdienas vakarā Dārziņos notikušajā vilcienu sadursmē ar automašīnu varētu būt iesaistīts pats auto īpašnieks, atsaucoties uz kāda viesu nama saimnieka stāstīto, trešdien vēstīja «LNT Ziņas».

Lai gan policija aptuveni vienlaikus ar negadījumu saņēma informāciju par to, ka automobilis nozagts no netālu esošā viesu nama «Visdari» stāvlaukuma, aculieciniekiem licies, ka otrdienas vakarā automašīnā iekāpj pats tās īpašnieks.

Par automašīnas zādzību ziņojis Krievijas pilsonis, kurš ieradies Latvijā svinēt Jauno gadu un apmeties viesu namā «Visdari». No šī viesu nama autostāvvietas braucamais arī pazudis.

Reklāma -->

No viesu nama cauri priežu mežam ved ceļš, un nezinātājam var šķist, ka tas turpināsies arī pāri sliedēm, taču tā nav - pie sliedēm ceļš beidzas.

Policija patlaban skaidro, kurš bija tas, kurš automašīnu pameta uz sliedēm un aizbēga, tikmēr viesu nama īpašnieks zināja teikt, ka aizdomas krīt uz pašu auto saimnieku, kurš ziņojis par spēkrata zādzību.

Pēc «Visdaru» īpašnieka Venta Anševica teiktā, policija izņēmusi videoierakstus, kuros varēja redzēt, ka pats auto īpašnieks sēdējis automašīnā. Arī viesu nama oficiante apliecinājusi, ka pats auto īpašnieks iesēdies mašīnā.

Anševics sacīja, ka pirms aizbraukšanas no stāvvietas šoferis vēl vizinājies pa stāvlaukumu, kā to diezin vai darītu zaglis. Spriežot pēc manieres, kādā notikusi vizināšanās pa stāvlaukumu, Anševics neizslēdza, ka spēkrata šoferis bija lietojis alkoholu.

Policija esot izņēmusi videonovērošanas ierakstus un aizbraukusi kopā ar visu Krievijas pilsoni. Likumsargi esot noteikuši, ka, ja aizdomas par paša auto īpašnieka vainu apstiprināšoties, tad notikušo varēs vērtēt kā ļoti nekaunīgu rīcību, jo vēl otrdien vīrietis policijas iecirknī raudājis un sūkstījies, ka sasists viņa «desmit tūkstošus» vērtais auto.

-->



Aizvērt Dārziņos divi vilcieni saskrējušies ar automašīnu LETA LETA LETA







LETA jau ziņoja, ka Valsts policija ir saņēmusi iesniegumu par to, ka vakar Dārziņos dzelzceļa negadījuā iesaistītā automašīna ir nozagta no stāvlaukuma, kas atrodas netālu no sadursmes vietas. Šobrīd policija pārbauda šo informāciju un ir sākts kriminālprocess par zādzību.

Policija apstiprināja, ka automašīna nebija novietota uz pārbrauktuves, bet tieši uz dzelzceļa sliedēm. Tāpat policija apstiprināja, ka automašīnai bija Krievijas valsts numurzīmes.

Izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju šobrīd policija nevarot sniegt. Policija arī nekomentē notikušā versijas.

LETA jau ziņoja, ka otrdienas vakarā pēc divu vilcienu un automašīnas sadursmes Dārziņos slēgta dzelzceļa satiksme posmā starp Salaspili un Rīgu. Dzelzceļa satiksme uz laiku tika slēgta abos virzienos.

Negadījumā bija iesaistīti divi vilcieni - kravas vilciens, braucot Rīgas virzienā, uztriecies uz sliedēm atstātai automašīnai un uzstūmis to virsū pretējā virzienā braucošam pasažieru vilcienam. Mašīna bijusi tukša un cilvēki negadījumā nav cietuši.

Saistītie raksti