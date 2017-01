Sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu daudzviet Kurzemē un vietām Zemgalē

Sniegs un apledojums šorīt apgrūtina braukšanu daudzviet Kurzemē un vietām Zemgalē, informēja «Latvijas Valsts ceļi» (LVC).

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Liepājas šoseju no Kalnciema līdz Liepājai, pa Ventspils šoseju no Usmas līdz Popei, pa Kuldīgas - Talsu šoseju, kā arī pa Jelgavas šoseju no Jelgavas līdz Meitenei.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Dobeles, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils apkārtnē.

Sniegotie un apledojušie ceļu posmi tiekot kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Šorīt uzturēšanas darbos iesaistīta 21 «Latvijas autoceļu uzturētāja» ziemas dienesta tehnikas vienība.

Sinoptiķi prognozē, ka dienā vietām, galvenokārt valsts rietumdaļā, snigs, tātad tur ceļu stāvoklis var pasliktināties. Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, LVC aicina autovadītājus izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas stilu un ātrumu.