Sliktākais ceļu stāvoklis šorīt Latvijas centrālajā daļā

Sniegs un apledojums vietām apgrūtina braukšanu pa autoceļiem, un sliktākais stāvoklis šorīt ir Latvijas centrālajā daļā, informēja «Latvijas Valsts ceļi» (LVC).

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju faktiski visā tās garumā, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Līgatnei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Brasas tiltam, pa Rīgas apvedceļu, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Pļaviņām, kā arī pa šim ceļam paralēlo Kokneses šoseju, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Iecavai, pa Liepājas šoseju no Bikstiem līdz Saldum, kā arī pa Kuldīgas - Talsu šoseju.

Pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Latgali un Aizkraukles apkārtni.

Reklāma -->

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 120 «Latvijas autoceļu uzturētāja» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Sinoptiķi prognozē, ka dienā vietām Latvijā ir gaidāms neliels sniegs, tāpēc atsevišķos posmos uz autoceļiem veidosies apledojums.

Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, LVC aicina autovadītājus izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.

Saistītie raksti