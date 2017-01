Ķekavas apvedceļa būvniecība varētu sākties 2019.gadā

Būvdarbi publiskās-privātās partnerības projektā «E67/A7 Ķekavas apvedceļš» varētu sākties 2019.gadā, šodien žurnālistiem pastāstīja AS «Latvijas Valsts ceļi» (LVC) valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.

Viņš norādīja, ka patlaban veiksmīgi turpinās projektam nepieciešamo īpašumu atsavināšana. Nav sākta neviena piespiedu atsavināšana tāpēc, ka visos gadījumos izdevies vienoties ar īpašniekiem. Patlaban iegādāti aptuveni 40% no projektam nepieciešamajiem zemes īpašumiem.

Tāpat ir izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) gala ziņojums, kas ir iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā izskatīšanai. Plānots, ka IVN procedūra tiks pabeigta 2017.gada februāri.

Lange piebilda, ka šomēnes paredzēts noslēgt līgumu ar konsultantu, kas strādās pie partnerības iepirkuma organizēšanas un dokumentācijas izstrādes. LVC iepirkumā par konsultanta piesaisti uzvarēja SIA «Deloitte Latvia». Kopējā līgumcena - 935 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Publiskās-privātās partnerības iepirkuma norise paredzēta 2017. un 2018.gadā. Līgumu paredzēts noslēgt 2018.gadā pēdējā ceturksnī, savukārt būvdarbi varētu sākties 2019.vai 2020.gadā.

LVC pārstāvji apliecināja, ka 50% no projektam nepieciešamajiem līdzekļiem aizdevuma veidā paredzēts piesaistīt no Eiropas Investīciju bankas. Tāpat līdzekļus paredzēts piesaistīt no Ziemeļu Investīciju bankas.

Aģentūra LETA jau rakstīja, ka valdība pērn martā atļāva sākt publiskās-privātā partnerības iepirkuma procedūru Ķekavas apvedceļa būvniecībai.

Attiecīgajā projektā plānota aptuveni 17,5 kilometru valsts galvenā autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma apvedceļa (Ķekavas apvedceļa) izbūve ar divām braukšanas joslām katrā virzienā posmā no Rīgas robežas līdz autoceļam A5 Salaspils-Babīte (Rīgas apvedceļš) un tālāk vienu braukšanas joslu katrā virzienā līdz pieslēgumam pie autoceļa A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) tā 25.kilometrā.

Partnerības iepirkuma līguma termiņš paredzēts 23 gadi no tā noslēgšanas dienas, kas ietver projektēšanas un būvniecības darbiem trīs gadus, bet apsaimniekošanai - 20 gadu. Partnerības iepirkuma līguma plānotā līgumcena noteikta 160,606 miljonu eiro apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

