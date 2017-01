Apledojuma dēļ šorīt daudzviet Latvijā apgrūtināta braukšana

Apledojuma dēļ šorīt daudzviet Latvijā ir apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem autoceļiem, liecina VAS «Latvijas Valsts ceļi» (LVC) apkopotā operatīvā informācija.

Ap plkst.6.40 Vidzemes virzienā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti Tallinas šosejas posmā no Tūjas līdz Igaunijas robežai un Valmieras šosejas posmā no Stalbes līdz Valmierai, savukārt pa Siguldas šoseju braukšanas apstākļi ir apmierinoši.

Latgales virzienā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti pa Daugavpils šoseju kā arī pa tā saukto Tīnūžu ceļu, kas ved uz Koknesi. Tāpat braukšana ir apgrūtināta pa visiem lielajiem ceļiem, kas ved uz Rēzekni, apmēram 80 kilometru rādiusā ap šo pilsētu. Braukšana ir apgrūtināta arī pa ceļu P35, kas savieno Gulbeni, Balvus un Viļaku.

Zemgalē braukšana ir apgrūtināta pa Bauskas šoseju no Iecavas līdz Lietuvas robežai.

Savukārt Kurzemes virzienā braukšana ir apgrūtināta pa Liepājas šoseju no krustojuma uz Jelgavu un Tukumu, līdz pat Liepājai, kā arī pa Ventspils šoseju no Ķemeriem līdz Usmai. Apgrūtināta braukšana ir arī pa autoceļu, kas ved no Liepājas uz Lietuvas robežu caur Rucavu.

Tikmēr pa reģionālajiem autoceļiem apmierinoša braukšana šorīt ir vienīgi Alūksnes, Daugavpils, Dobeles, Jelgavas, Krāslavas, Madonas, Preiļi, Ogres, Valkas un Ventspils apkārtnēs.

Sniegotie un apledojušie autoceļu posmi tiek kaisīti ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos šorīt iesaistītas 113 VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» ziemas dienesta tehnikas vienības.

Saskaņā ar meteoroloģisko prognozi no rīta un priekšpusdienā austrumos vēl gaidāmi nelieli nokrišņi, bet dienas gaitā mākoņu daudzums samazināsies un nokrišņi mitēsies.

Autovadītājiem jāņem vērā, ka braukšanas apstākļi var mainīties ik minūti. Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, šoferi tiek aicināti izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.

