Šorīt braukšanas apstākļi apgrūtināti visā Latvijā

Lai arī sals ir atkāpies, ceļi visā Latvijā aizvien ir apledojuši, tādēļ autovadītājiem jābūt ļoti uzmanīgiem.

Kā liecina VAS «Latvijas Valsts ceļi» apkopotā operatīvā informācija īsi pirms plkst.6, šorīt braukšanas apstākļi pa valsts nozīmes un reģionālajiem autoceļiem ir apgrūtināti visā valsts teritorijā, izņemot dažus posmus Vidzemē - uz Tallinas šosejas no Tūjas līdz Ainažiem, uz Valmieras šosejas no Stalbes līdz Kocēniem, uz Vidzemes šosejas no Raunas līdz Virešiem un uz autoceļa P27 Smiltene-Gulbene no Smiltenes līdz Lācītēm.

Jāņem vērā, ka braukšanas apstākļi var mainīties ik minūti. Lai nepakļautu sevi un citus ceļu satiksmes dalībniekus paaugstinātam riskam, autovadītāji tiek aicināti izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un stilu.

